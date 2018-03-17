السفير الايراني في لندن: بيان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مؤشر لقوّته

لندن / 17 اذار /مارس /ارنا-
اعتبر السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد، بيان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مؤشرا لمدي قوة الاتفاق.

وفي تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' كتب بعيدي نجاد، ان الجملة الختامية لبيان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور اميركا، مؤشر لمدي قوة الاتفاق.
وقد جاء في البيان الصادر في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ان جميع الاعضاء اكدوا التزامهم المستمر بتعهداتهم في اطار الاتفاق النووي وضرورة الاطمئنان لتنفيذه المؤثر في جميع الاجزاء المتعلقة به بحسن النية وفي اجواء بناءة.
يشار الي ان اعضاء لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي عقدوا اجتماعا في فيينا الجمعة بحضور وفود ايران ودول مجموعة '5+1' والاتحاد الاوروبي حيث مثّل ايران وفد ترأسه مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي كما مثّل الاتحاد الاوروبي مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا اشميت.
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السفير الايراني في لندن: بيان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مؤشر لقوّته

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