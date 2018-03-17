عراقجی: اخطرنا الامیركیین بخرقهم للاتفاق النووی

وفی تصریح ادلي به لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' مساء الجمعة علي هامش اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووی، اشار عراقجی، الي ان الوفد الایرانی عقد لقاءات ثنائیة مع جمیع الوفود المشاركة ما عدا الوفد البریطانی الذی لم تتوفر امكانیة اللقاء معه واضاف، لقد بحثنا فی هذه اللقاءات قضیة الاتفاق النووی وكیفیة تنفیذه بصورة افضل ومعالجة المشاكل القائمة.

واضاف، لقد بحثنا مع الوفد الامیركی حول تنفیذ الاتفاق النووی وخرقهم لتعهداتهم فی اطاره. اننا وكما فی السابق علي هامش اجتماعات اللجنة المشتركة اخطرنا الامیركیین بالحالات التی نري انها تشكل خرقا للاتفاق النووی او تاخیرا فی تنفیذ تعهداتهم فیما یتعلق باصدار تراخیص شراء الطائرات وبحثنا معهم هذه الامور بصورة تفصیلیة.

واوضح انه تم البحث مع بصورة مختصرة حول السجناء الایرانیین فی امیركا حیث ان اسرهم تعیش فی قلق ومن واجبنا الانسانی الدفاع عنهم ومتابعة قضایاهم، سواء الافراد الذین اعتقلوا داخل الاراضی الامیركیة او فی دول اخري بطلب من امیركا.

واضاف، ان هؤلاء الافراد اعتقلوا بسبب مزاعم انتهاكهم لقوانین الحظر الامیركیة ضد ایران ولقد قلنا لهم بوضوح تام انهم خدموا بلدهم وان ما نتوقعه حتما هو الافراج عنهم وتلبیة ابسط حاجاتهم الانسانیة.

یذكر ان الاجتماع الحادی عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووی عقد فی فیننا یوم امس الجمعة بحضور وفود ایران ودول مجموعة '5+1' وبرئاسة مساعد الخارجیة الایرانیة عباس عراقجی ومساعدة منسقة السیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبی هیلغا شمیت.

انتهي ** 2342

