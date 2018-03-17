ظريف: خروج اميركا من الاتفاق النووي سيكون خطأ مؤلما لها

طهران / 17 اذار /مارس /ارنا-
اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، خروج اميركا من الاتفاق النووي بانه سيكون خطأ مؤلما للاميركيين انفسهم.

وقال ظريف، في تصريح ادلي به للصحفيين اثناء عودته من استانا عاصمة كازاخستان عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول سوريا يوم الجمعة، انه فيما يتعلق بالاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير ونشاطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير طاقاتها النووية السلمية ، هنالك حقيقة مفادها أنه إذا ارتكبت اميركا خطأ الخروج من الاتفاق فمن المؤكد أن هذا الخطأ سيكون مؤلما للأميركيين.
وفي الرد علي سؤال للصحفيين حول تغيير وزير الخارجية الاميركي وصلته بمخطط ترامب للخروج من الاتفاق النووي، قال ظريف، ان ترامب ومنذ اليوم الاول الذي تسلّم فيه السلطة وقبل ذلك بذل قصاري جهده لتقويض الاتفاق، وخلال كل هذا الوقت ، كانت الولايات المتحدة قد ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق.
واضاف، ان اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق عقدت اجتماعا في فيينا اليوم علي مستوي مساعدي وزراء الخارجية ، وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي ضرورة تنفيذ اميركا لكامل تعهداتها في الاتفاق ووقف الانتهاكات.
واكد ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أعدت نفسها لمختلف الظروف أثناء المفاوضات حول النووي.
ونوه الي ان الاتفاق النووي وردت فيه الخطوات التي ستتخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا لم تستفد من منافعها الاقتصادية.
وحول اجتماع باكو اوضح وزير الخارجية الايراني بانه كان لايران لغاية الان تعاون جيد مع جمهورية آذربيجان وتركيا الا ان التعاون الرباعي كان جديدا تماما (بحضور جورجيا) لنطمئن الي اننا يمكننا عبر هذه الدول الثلاث ربط الخليج الفارسي مع البحر الاسود والبحر الابيض المتوسط وان نعمل عبر ذلك علي ايجاد طريق ترانزيتي مهم جدا.
وفيما يتعلق باجتماع آستانا حول القضية السورية قال ظريف، ان عملية آستانا تمكنت لغاية الان من خفض التوتر في سوريا وكذلك دعم تقديم المساعدات الانسانية وان تتمكن عبر مؤتمر القمة ومؤتمر مجموعات المعارضة السورية في سوتشي من اتخاذ خطوة مهمة جدا في مسار الحل السياسي في سوريا.
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