عراقجي: اجماع بالراي في اللجنة المشتركة تجاه اميركا

فيينا / 17 اذار/مارس /ارنا-
اكد مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي انه كان هنالك اجماع بالراي في اللجنة المشتركة تجاه اميركا بضرورة مواصلة وتنفيذ الاتفاق النووي كاملا مع حسن النية.

وقال عباس عراقجي، في تصريح ادلي به للصحفيين في اختتام اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي في فيينا الجمعة، ان الاجتماع الحادي عشر للجنة كان متأثرا بالاجواء التي اثارها الرئيس الاميركي حيث ان المهلة التي حددها لحلفائه الاوروبيين خلق اوضاعا جديدة واثار تساؤلات حول ما يمكن تصوره حيال مستقبل الاتفاق النووي.
واضاف، ان جميع اعضاء اللجنة اكدوا دعمهم ورغبتهم بمواصلة التنفيذ الكامل والدقيق للاتفاق النووي وحتي ان الوفد الاميركي اكد بان بلاده ملتزمة بتعهداتها في الوقت الحاضر وانها ستواصل تنفيذه لغاية التوصل الي نتائج في المشاورات واتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الموضوع.
واضاف، اننا نري بان مجرد اثارة موضوع الانسحاب من الاتفاق النووي يعد انتهاكا له بحد ذاته لان جميع الاطراف تعهدوا بتنفيذه بحسن نية وضمن اجواء بناءة.
ونوه الي ان الوفد الايراني شارك بقوة في الاجتماع وضمّ خبراء من البنك المركزي ومنظمتي الطيران المدني والطاقة الذرية ومؤسسات اخري حيث قدموا توضيحات تفصيلية حول انتهاكات اميركا وتباطؤها في اصدار التراخيص فيما يتعلق بشؤون النقل الجوي وفق ما جاء في الاتفاق.
واكد عراقجي بان الجميع اشادوا في الاجتماع بدور ايران والتزامها بالاتفاق النووي ورجبوا بالتعاون النووي السلمي معها.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

عراقجي

الاتفاق النووي

اميركا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عراقجي: اجماع بالراي في اللجنة المشتركة تجاه اميركا

معظم المشاهدات

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

مديرة عام 'الايرانية':

دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

نائب وزير الصناعة:

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

أحدث الأخبار

ظريف: خروج اميركا من الاتفاق النووي سيكون خطأ مؤلما لها

ظريف: خروج اميركا من الاتفاق النووي سيكون خطأ مؤلما لها

عراقجي: اجماع بالراي في اللجنة المشتركة تجاه اميركا

عراقجي: اجماع بالراي في اللجنة المشتركة تجاه اميركا

وزير الخارجية العماني يصل الي طهران

وزير الخارجية العماني يصل الي طهران

ظريف يعود الي طهران في ختام زيارته لباكو واستانا

ظريف يعود الي طهران في ختام زيارته لباكو واستانا

عمليات عسكرية للقضاء علي بقايا داعش في صحراء الانبار وبادية النجف

عمليات عسكرية للقضاء علي بقايا داعش في صحراء الانبار وبادية النجف

موضوعات مرتبط