عراقجي: اجماع بالراي في اللجنة المشتركة تجاه اميركا

وقال عباس عراقجي، في تصريح ادلي به للصحفيين في اختتام اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي في فيينا الجمعة، ان الاجتماع الحادي عشر للجنة كان متأثرا بالاجواء التي اثارها الرئيس الاميركي حيث ان المهلة التي حددها لحلفائه الاوروبيين خلق اوضاعا جديدة واثار تساؤلات حول ما يمكن تصوره حيال مستقبل الاتفاق النووي.

واضاف، ان جميع اعضاء اللجنة اكدوا دعمهم ورغبتهم بمواصلة التنفيذ الكامل والدقيق للاتفاق النووي وحتي ان الوفد الاميركي اكد بان بلاده ملتزمة بتعهداتها في الوقت الحاضر وانها ستواصل تنفيذه لغاية التوصل الي نتائج في المشاورات واتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الموضوع.

واضاف، اننا نري بان مجرد اثارة موضوع الانسحاب من الاتفاق النووي يعد انتهاكا له بحد ذاته لان جميع الاطراف تعهدوا بتنفيذه بحسن نية وضمن اجواء بناءة.

ونوه الي ان الوفد الايراني شارك بقوة في الاجتماع وضمّ خبراء من البنك المركزي ومنظمتي الطيران المدني والطاقة الذرية ومؤسسات اخري حيث قدموا توضيحات تفصيلية حول انتهاكات اميركا وتباطؤها في اصدار التراخيص فيما يتعلق بشؤون النقل الجوي وفق ما جاء في الاتفاق.

واكد عراقجي بان الجميع اشادوا في الاجتماع بدور ايران والتزامها بالاتفاق النووي ورجبوا بالتعاون النووي السلمي معها.

انتهي ** 2342

