ظريف يعود الي طهران في ختام زيارته لباكو واستانا

طهران / 17 اذار /مارس /ارنا-
عاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الي طهران في ختام زيارته الي باكو واستانا والتي استغرقت يومين شارك خلالها في اجتماعات ثنائية ومتعددة الاطراف للبحث في العلاقات الثنائية وقضايا سوريا والمنطقة.

وكان ظريف قد زار باكو الاربعاء للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية ايران وتركيا وجمهورية اذربيجان وجورجيا، ومن ثم توجه الي استانا عاصمة كازاخستان مساء الخميس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي ضم تركيا وروسيا الي جانب ايران لمواصلة التشاور حول ايجاد حل للازمة السورية.
واختتم اجتماع استانا اعماله باصدار بيان ضم 20 بندا اشاد بالجهود الرامية لمكافحة الارهاب لاسيما داعش واكد علي التمهيد لبدء المسار السياسي في ايجاد حل لازمة سوريا والتأكيد علي استقلالها وسيادتها ووحدة اراضيها.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ظريف

آستانا

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف يعود الي طهران في ختام زيارته لباكو واستانا

معظم المشاهدات

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یاتی فی سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

بدء اعمال اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا

دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

مديرة عام 'الايرانية':

دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

نائب وزير الصناعة:

تدشين 30 مشروعا براسمال قدره 3.3 مليار دولار هذا العام

أحدث الأخبار

ظريف: خروج اميركا من الاتفاق النووي سيكون خطأ مؤلما لها

ظريف: خروج اميركا من الاتفاق النووي سيكون خطأ مؤلما لها

عراقجي: اجماع بالراي في اللجنة المشتركة تجاه اميركا

عراقجي: اجماع بالراي في اللجنة المشتركة تجاه اميركا

وزير الخارجية العماني يصل الي طهران

وزير الخارجية العماني يصل الي طهران

ظريف يعود الي طهران في ختام زيارته لباكو واستانا

ظريف يعود الي طهران في ختام زيارته لباكو واستانا

عمليات عسكرية للقضاء علي بقايا داعش في صحراء الانبار وبادية النجف

عمليات عسكرية للقضاء علي بقايا داعش في صحراء الانبار وبادية النجف

موضوعات مرتبط