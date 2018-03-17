ظريف يعود الي طهران في ختام زيارته لباكو واستانا

وكان ظريف قد زار باكو الاربعاء للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية ايران وتركيا وجمهورية اذربيجان وجورجيا، ومن ثم توجه الي استانا عاصمة كازاخستان مساء الخميس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي ضم تركيا وروسيا الي جانب ايران لمواصلة التشاور حول ايجاد حل للازمة السورية.

واختتم اجتماع استانا اعماله باصدار بيان ضم 20 بندا اشاد بالجهود الرامية لمكافحة الارهاب لاسيما داعش واكد علي التمهيد لبدء المسار السياسي في ايجاد حل لازمة سوريا والتأكيد علي استقلالها وسيادتها ووحدة اراضيها.

انتهي ** 2342

