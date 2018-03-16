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مديرة عام 'الايرانية':

دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

فيينا/16 اذار/مارس/ارنا – اعلنت المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية للجمهورية الاسلامية الايرانية (ايران اير) فرزانة شرفبافي اليوم الجمعة في فيينا ان الاجتماع المتعلق بالاتفاق النووي والذي اقيم اليوم في فيينا ناقش تراخيص دائرة الخزانة ومكتب مراقبلة الاصول الخارجية الامريكية (OFAC).

وقالت شرفبافي لمراسل ارنا بعد خروجها من اجتماع فيينا ان ايران اثارت المشاكل المتعلقة برفع العقوبات في القسم الجوي واستمرت المحادثات في اللجنة المشتركة بشان موضوع رفع العقوبات.
يذكر ان دائرة الخزانة ومكتب مراقبلة الاصول الخارجية الامريكية OFAC هي وكالة تنفيذية ومعلوماتية مالية تعمل تحت مجموعة وزارة الخزانة الامريكية وتتولي مهمة التخطيط وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية لدعم اهداف الامن القومي والسياسة الخارجية الامركيية.
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دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

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