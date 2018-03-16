دراسة تراخيص القسم الجوي OFAC في اجتماع فيينا

هدف ارنا هو توسیع العمل الاعلامی والخبر المنشور لایعبر بالضرورة عن موقفنا

وقالت شرفبافي لمراسل ارنا بعد خروجها من اجتماع فيينا ان ايران اثارت المشاكل المتعلقة برفع العقوبات في القسم الجوي واستمرت المحادثات في اللجنة المشتركة بشان موضوع رفع العقوبات.

يذكر ان دائرة الخزانة ومكتب مراقبلة الاصول الخارجية الامريكية OFAC هي وكالة تنفيذية ومعلوماتية مالية تعمل تحت مجموعة وزارة الخزانة الامريكية وتتولي مهمة التخطيط وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية لدعم اهداف الامن القومي والسياسة الخارجية الامركيية.

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