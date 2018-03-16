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بيان استانة: لا حل عسكريا للازمة السورية

استانة/16 اذار/مارس/ارنا – اصدر وزراء خارجية ايران وروسية وتركية بوصفها الدول الثلاث الضامنة لوقف النار في سورية اصدروا اليوم الجمعة بيانا من 20 مادة في ختام اجتماعهم في العاصمة الكازاخستانية استانة والذي اقيم لتسوية الازمة السورية.

واكد البيان علي ضرورة استمرار التعامل بين جميع الاطراف المتصارعة في سورية.
وتضمن البيان تقديره للجهود الجماعية لمكافحة الارهاب لاسيما مكافحة داعش والتاكيد علي ايجاد الظروف المرجوة لبدء العملية السياسية لحل الازمة السورية والتاكيد علي الالتزام تجاه استقلال سورية وسيادتها ووحدة وسلامة اراضيها والتاكيد علي رفض الخيار العسكري للازمة السورية والترحيب بالحل السياسية لهذه الازمة.
ودعا وزراء خارجية ايران وروسية وتركية في هذا البيان الي استمرار تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بمناطق خفض التصعيد وتجنب تقويض السيادة السورية و وحدة الاراضي السورية واستمرار التعاون لاستئصال جميع المجموعات الارهابية بما فيها داعش وجبهة النصرة والحد من نقلهم الي سائر المناطق والدول.
كما شدد البيان علي ضرورة الارسال الفوري للمساعدات الانسانية الي مناطق الاشتباك والامتناع عن خرق وقف النار واتفقوا علي اقامة الاجتماع الثلاثي اللاحق في 4 ابريل 2018 في تركية.
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بيان استانة: لا حل عسكريا للازمة السورية

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