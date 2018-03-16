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خطيب الجمعة بطهران: ايران نالت نعمتي الامن والمعتقدات الدينية

طهران/16 اذار/مارس/ارنا – قال خطيب الجمعة في طهران اية اهذا محمد امامي كاشاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نالت نعمتي الامن والمعتقدات الدينية ويجب ان نعمل باتجاه الحفاظ عليهما وان نشكر اهند علي ذلك.

واكد خطيب الجمعة في خطبتي صلاة الجمعة اليوم في طهران اننا يجب ان نشكر اهيد تعالي للنعم المادية والمعنوية التي اغدقها علينا.
واضاف ان العدو يناصبنا اليوم شديد العداء ويخطط لنشر الفوضي وزعزعة الامن في البلاد ويسعي لممارسة الضغط في المجال الاقتصادي.
واوضح ان الاعداء يريدون ان تكون السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية لهم لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية تملك قائدا جامع الشرائط وان مجمل النظام والسلطات تعمل تحت مظلة ولاية الفقيه الا ان العدو لا يحبذ ذلك.
واشاد بيقظة الشعب واثني علي الذين شاركوا بكثافة في مسيرات انتصار الثورة الاسلامية في ذكراها الاربعين.
انتهي ** 1718



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سياسي

صلاه الجمعه

امامي كاشاني

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خطيب الجمعة بطهران: ايران نالت نعمتي الامن والمعتقدات الدينية

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