خطيب الجمعة بطهران: ايران نالت نعمتي الامن والمعتقدات الدينية

هدف ارنا هو توسیع العمل الاعلامی والخبر المنشور لایعبر بالضرورة عن موقفنا

واكد خطيب الجمعة في خطبتي صلاة الجمعة اليوم في طهران اننا يجب ان نشكر اهيد تعالي للنعم المادية والمعنوية التي اغدقها علينا.

واضاف ان العدو يناصبنا اليوم شديد العداء ويخطط لنشر الفوضي وزعزعة الامن في البلاد ويسعي لممارسة الضغط في المجال الاقتصادي.

واوضح ان الاعداء يريدون ان تكون السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية لهم لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية تملك قائدا جامع الشرائط وان مجمل النظام والسلطات تعمل تحت مظلة ولاية الفقيه الا ان العدو لا يحبذ ذلك.

واشاد بيقظة الشعب واثني علي الذين شاركوا بكثافة في مسيرات انتصار الثورة الاسلامية في ذكراها الاربعين.

انتهي ** 1718

