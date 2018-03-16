وزير الدفاع القطري يدعو للحوار مع ايران

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وذكرت صحيفة 'الشرق' القطرية اليوم الجمعة ان العطية وخلال مقابلة مع موقع الشؤون الدفاعية والعسكرية، قال اننا بحاجة الي اطار واتفاق بين جميع اللاعبين في المنطقة لنوفر امننا تاسيسا عليه. ان منطقتنا قد سئمت الحروب والصراعات وحان وقت وضع نهاية للحروب والحديث عن تقدم الشعوب ورفاهيتها.



وردا علي سؤال قال ان قطر تدعو دائما الي تسوية القضايا الاقليمية عن طريق الحوار. اننا ندعو دائما الي الحوار الشامل من اجل امن واستقرار المنطقة.

واكد العطية ضرورة وضع اقتراح امير قطر للتعاون الامني بين بلدان المنطقة بمشاركة جميع اللاعبين وبهدف الوصول الي السلام والامن موضع التنفيذ.

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