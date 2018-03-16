هدف ارنا هو توسیع العمل الاعلامی والخبر المنشور لایعبر بالضرورة عن موقفنا

وزير الدفاع القطري يدعو للحوار مع ايران

الدوحة/16 اذار/مارس/ارنا – اكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري الشيخ خالد بن محمد العطية ضرورة اجراء الحوار مع ايران لتسوية الخلافات واحلال الامن في المنطقة.

وذكرت صحيفة 'الشرق' القطرية اليوم الجمعة ان العطية وخلال مقابلة مع موقع الشؤون الدفاعية والعسكرية، قال اننا بحاجة الي اطار واتفاق بين جميع اللاعبين في المنطقة لنوفر امننا تاسيسا عليه. ان منطقتنا قد سئمت الحروب والصراعات وحان وقت وضع نهاية للحروب والحديث عن تقدم الشعوب ورفاهيتها.

وردا علي سؤال قال ان قطر تدعو دائما الي تسوية القضايا الاقليمية عن طريق الحوار. اننا ندعو دائما الي الحوار الشامل من اجل امن واستقرار المنطقة.
واكد العطية ضرورة وضع اقتراح امير قطر للتعاون الامني بين بلدان المنطقة بمشاركة جميع اللاعبين وبهدف الوصول الي السلام والامن موضع التنفيذ.
انتهي ** 1718



برچسب ها

سياسي

العطية

ايران

قطر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الدفاع القطري يدعو للحوار مع ايران

معظم المشاهدات

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

خلال استقبال اعضاء مجلس خبراء القیادة؛

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

ايران وتركيا تؤكدان علي تنمية التعاون الدفاعي المشترك

ايران وتركيا تؤكدان علي تنمية التعاون الدفاعي المشترك

أحدث الأخبار

ظريف: الازمة السورية يجب ان تسوي بعيدا عن الضغط الاجنبي

ظريف: الازمة السورية يجب ان تسوي بعيدا عن الضغط الاجنبي

ظريف: محادثات استانة حققت مكاسب مهمة لسورية

ظريف: محادثات استانة حققت مكاسب مهمة لسورية

وزير الدفاع القطري يدعو للحوار مع ايران

وزير الدفاع القطري يدعو للحوار مع ايران

نواب ايرانيون يطالبون بالحد من الفظاعات التي ترتكب ضد المسلمين الروهينجيا

نواب ايرانيون يطالبون بالحد من الفظاعات التي ترتكب ضد المسلمين الروهينجيا

اجتماع وزراء خارجية ايران وروسية وتركية يبدا اعماله في استانة

اجتماع وزراء خارجية ايران وروسية وتركية يبدا اعماله في استانة

موضوعات مرتبط