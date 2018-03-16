نواب ايرانيون يطالبون بالحد من الفظاعات التي ترتكب ضد المسلمين الروهينجيا

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ودعا النواب الايرانيون رئيس البرلمان التايلاندي لاستخدام موقع بلاده للحد من تكرار احداث مماثلة ضد اقلية الروهينجيا.



اما رئيس الجمعية الوطنية التشريعية التايلاندية فقد اشار في اللقاء الي التعاون بين ايران وتايلاندا في القضايا ذات الاهتمام المشترك معتبرا التعاون بين البلدين في الاوساط الدولية بانه يكتسي اهمية.

وردا علي دعوة الوفد البرلماني الايراني لمشاركة رئيس وزراء تايلاندا في اجتماع جمعية الحوار الاسيوي المقرر اواخر السنة الجارية في ايران، اعرب رئيس البرلمان التايلاندي عن امله في ان تسهم هذه المشاركة عن ابرام المزيد من الاتفاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وناقش الطرفان خلال اللقاء مستجدات العلاقات بين البلدين ورحبا بتوسيع العلاقات الثنائية خلال السنة الماضية وزيادة حجم التبادل التجاري ليصل الي ما كان عليه قبل الحظر المفروض علي ايران.

كما بحث الجانبيان تطورات المنطقة لاسيما التهديدات الارهابية وضرورة العمل الدولي ضد هذه الظاهرة المقيتة.

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