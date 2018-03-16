هدف ارنا هو توسیع العمل الاعلامی والخبر المنشور لایعبر بالضرورة عن موقفنا

نواب ايرانيون يطالبون بالحد من الفظاعات التي ترتكب ضد المسلمين الروهينجيا

كوالالمبور/16 اذار/مارس/ارنا – التقي غلام رضا كاتب عضو مجلس الشوري الاسلامية وبايوج لاهوتي عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية التايلاندية في بانكوك فيجيت تشولاتشاي رئيس الجمعية الوطنية التشريعية التايلاندية وطالبا بوضع حد للقتل والفظاعات التي تمارس ضد المسلمين الروهينجيا.

ودعا النواب الايرانيون رئيس البرلمان التايلاندي لاستخدام موقع بلاده للحد من تكرار احداث مماثلة ضد اقلية الروهينجيا.

اما رئيس الجمعية الوطنية التشريعية التايلاندية فقد اشار في اللقاء الي التعاون بين ايران وتايلاندا في القضايا ذات الاهتمام المشترك معتبرا التعاون بين البلدين في الاوساط الدولية بانه يكتسي اهمية.
وردا علي دعوة الوفد البرلماني الايراني لمشاركة رئيس وزراء تايلاندا في اجتماع جمعية الحوار الاسيوي المقرر اواخر السنة الجارية في ايران، اعرب رئيس البرلمان التايلاندي عن امله في ان تسهم هذه المشاركة عن ابرام المزيد من الاتفاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.
وناقش الطرفان خلال اللقاء مستجدات العلاقات بين البلدين ورحبا بتوسيع العلاقات الثنائية خلال السنة الماضية وزيادة حجم التبادل التجاري ليصل الي ما كان عليه قبل الحظر المفروض علي ايران.
كما بحث الجانبيان تطورات المنطقة لاسيما التهديدات الارهابية وضرورة العمل الدولي ضد هذه الظاهرة المقيتة.
انتهي ** 1718



برچسب ها

سياسي

تايلاندا

نواب ايرانيون

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نواب ايرانيون يطالبون بالحد من الفظاعات التي ترتكب ضد المسلمين الروهينجيا

معظم المشاهدات

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

خلال استقبال اعضاء مجلس خبراء القیادة؛

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

ايران وتركيا تؤكدان علي تنمية التعاون الدفاعي المشترك

ايران وتركيا تؤكدان علي تنمية التعاون الدفاعي المشترك

أحدث الأخبار

ظريف: الازمة السورية يجب ان تسوي بعيدا عن الضغط الاجنبي

ظريف: الازمة السورية يجب ان تسوي بعيدا عن الضغط الاجنبي

ظريف: محادثات استانة حققت مكاسب مهمة لسورية

ظريف: محادثات استانة حققت مكاسب مهمة لسورية

وزير الدفاع القطري يدعو للحوار مع ايران

وزير الدفاع القطري يدعو للحوار مع ايران

نواب ايرانيون يطالبون بالحد من الفظاعات التي ترتكب ضد المسلمين الروهينجيا

نواب ايرانيون يطالبون بالحد من الفظاعات التي ترتكب ضد المسلمين الروهينجيا

اجتماع وزراء خارجية ايران وروسية وتركية يبدا اعماله في استانة

اجتماع وزراء خارجية ايران وروسية وتركية يبدا اعماله في استانة

موضوعات مرتبط