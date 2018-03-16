كرة الصالة الايرانية سادسة عالميا واولي اسيويا

وحافظ المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات علي مركزه السادس عالميا والاول اسيويا دون تغيير في التصنيف الجديد جامعا 1654 نقطة .

وتقدم المنتخب الايراني الي المركز الخامس عالميا قبل عدة اشهر لكنه تراجع من جديد الي المركز السادس عالميا حسب تصنيف الشهر المنصرم وكذلك حسب التصنيف الجديد اليوم .

وفي قارة اسيا تصدر منتخب ايران الترتيب، وجاءت اليابان في المركز الثاني ثم تايلندا ثالثا.

ولم يشهد ترتيب المنتخبات العشر الاولي بالعالم حسب التصنيف الجديد للفيفا اي تغيير حيث تصدر المنتخب البرازيلي فيما حل المنتخب الاسباني ثانيا وجاءت روسيا ثالثا والبرتغال رابعا .

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشر الاولي عالميا حسب التصنيف الجديد للفيفا:



1. البرازيل 1935 نقطة

2. اسبانيا 1807 نقطة

3. روسيا 1700 نقطة

4. البرتغال 1692 نقطة

5. الارجنتين 1691 نقطة

6. ايران 1654 نقطة

7. ايطاليا 1552 نقطة

8. كازاخستان 1532 نقطة

9. اوكرانيا 1482 نقطة

10. آذربيجان 1440 نقطة



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