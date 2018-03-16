آية الله خاتمي: دعم فلسطين ياتي في سياق الدفاع عن الثورة الاسلامية

اهواز / 16 اذار /مارس /ارنا-اكد عضو مجلس خبراء القيادة آية الله احمد خاتمي بان دعم حزب الله وفلسطين ياتي في سياق الدفاع عن الثورة الاسلامية.
جاء ذلك في كلمة القاها آية الله خاتمي في ملتقي لاحياء ذكري الشهداء اقيم في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.يتبع ** 2342
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