آية الله خاتمي: دعم فلسطين ياتي في سياق الدفاع عن الثورة الاسلامية

اهواز / 16 اذار /مارس /ارنا-
اكد عضو مجلس خبراء القيادة آية الله احمد خاتمي بان دعم حزب الله وفلسطين ياتي في سياق الدفاع عن الثورة الاسلامية.

جاء ذلك في كلمة القاها آية الله خاتمي في ملتقي لاحياء ذكري الشهداء اقيم في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.
يتبع ** 2342



برچسب ها

سياسي

خاتمي

فلسطين

الدفاع عن الثورة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

آية الله خاتمي: دعم فلسطين ياتي في سياق الدفاع عن الثورة الاسلامية

معظم المشاهدات

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

خلال استقبال اعضاء مجلس خبراء القیادة؛

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

ايران وتركيا تؤكدان علي تنمية التعاون الدفاعي المشترك

ايران وتركيا تؤكدان علي تنمية التعاون الدفاعي المشترك

أحدث الأخبار

كرة الصالة الايرانية سادسة عالميا واولي اسيويا

في احدث تصنيف للفيفا..

كرة الصالة الايرانية سادسة عالميا واولي اسيويا

تصنيف الفيفا: ايران في صدارة القارة الاسيوية والمرتبة 33 عالميا

تصنيف الفيفا: ايران في صدارة القارة الاسيوية والمرتبة 33 عالميا

آية الله خاتمي: دعم فلسطين ياتي في سياق الدفاع عن الثورة الاسلامية

آية الله خاتمي: دعم فلسطين ياتي في سياق الدفاع عن الثورة الاسلامية

3 شركات اجنبية ابدت استعدادها لانشاء مصنع الفوسفات في جنوب غرب ايران

3 شركات اجنبية ابدت استعدادها لانشاء مصنع الفوسفات في جنوب غرب ايران

عراقجي: نتطلع للوصول الي تفهم مشترك للظروف في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

عراقجي: نتطلع للوصول الي تفهم مشترك للظروف في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

موضوعات مرتبط