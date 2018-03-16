عراقجي: نتطلع للوصول الي تفهم مشترك للظروف في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

فيينا / 16 اذار /مارس / ارنا-اكد مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي بانه تم خلال اللقاءات الثنائية في فيينا طرح حالات نقض اميركا للاتفاق النووي، معربا عن امله بالوصول الي تفهم مشترك للظروف في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.
وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' في فيينا الخميس، اشار عراقجي الي لقاءات اجريت مع وفود الاتحاد الاوروبي وروسيا وفرنسا والمانيا وستجري لقاءات مع الاطراف الاخري تباعا ايضا.يتبع ** 2342
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