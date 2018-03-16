عراقجي: نتطلع للوصول الي تفهم مشترك للظروف في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' في فيينا الخميس، اشار عراقجي الي لقاءات اجريت مع وفود الاتحاد الاوروبي وروسيا وفرنسا والمانيا وستجري لقاءات مع الاطراف الاخري تباعا ايضا.

يتبع ** 2342

