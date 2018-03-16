ظريف يدعو لتنفيذ مشروع ممر الترانزيت من الخليج الفارسي الي البحر الاسود

جاء ذلك في تصريح للوزير ظريف خلال لقائه نظيره الجورجي ميخائيل جانيندزة في باكو الخميس علي هامش الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية ايران وتركيا وجمهورية اذربيجان وجورجيا.

واكد وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء ضرورة استثمار الطاقات المتاحة بين البلدين وقال، اننا ندعو الي تنمية التعاون المصرفي بين البلدين وربط خطوط المواصلات بينهما وتنفيذ مشروع ممر الترانزيت من الخليج الفارسي الي البحر الاسود والبحر الابيض المتوسط والاستفادة من طاقات جورجيا لصادرات السلع الايرانية من جديد.

ووصف ظريف كذلك التعاون بين البلدين في الاوساط الدولية بانه مهم جدا، معربا عن امله بعقد اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.

من جانبه اعرب وزير الخارجية الجورجي عن سعادته لتطوير العلاقات بين ايران وبلاده خاصة خلال العام الاخير، داعيا الي توظيف الاستثمارات المشتركة في المشاريع التقنية والهندسية وتاسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتي الكبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

كما دعا ميخائيل جانيندزة الي افتتاح فروع للمصارف الايرانية في جورجيا بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

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