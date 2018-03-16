طهران ترحب بالتوافقات الاخيرة بين بغداد واربيل

بغداد / 16 اذار /مارس /ارنا-
صرح السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي بان طهران ترحب بالتوافقات الاخيرة بين بغداد واربيل ومن ضمنها استئناف عمل مطاري اربيل والسليمانية.

واشار مسجدي في رسالة وجهها الخميس الي المحادثات والتوافقات الحاصلة بين بغداد واربيل خلال الاسابيع الاخيرة وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد دوما علي ضرورة واهمية الحوار لازالة الخلافات وحل المشكلات.
ونوه السفير الايراني الي العلاقات الطيبة والوثيقة لطهران مع جميع المكونات والطوائف والقوميات العراقية واضاف، ان ايران تدعم اي جهد لمعالجة الخلافات بصورة سلمية في اطار العراق الموحد ودستوره ولقد اكدت خلال الاشهر الاخيرة دوما علي اهمية الحوار وبذلت جهودها لبدء الحوار بين الطرفين.
واعتبر مسجدي التوافقات الاخيرة الحاصلة بين الطرفين ومن ضمنها استئناف انشطة المطارات الدولية في منطقة كردستان العراق امرا مؤثرا في تطبيع وتقوية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في داخل وخارج العراق، معربا عن امله بان توفر التوافقات الجديدة بين طهران وبغداد الارضية لتحسين الظروف الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق العراق اكثر فاكثر.
واعرب السفير الايراني كذلك عن امله بان يتم في ظل جهود الطرفين حل وتسوية جميع المشاكل العالقة بينهما.
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طهران ترحب بالتوافقات الاخيرة بين بغداد واربيل

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