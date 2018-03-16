خلال لقائه الرئيس الاذربيجاني

ظريف يؤكد ضرورة التعاون الشامل بين دول المنطقة لمواجهة الهواجس الامنية

طهران / 16 اذار /مارس /ارنا-
اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التعاون الشامل بين دول المنطقة لمواجهة الهواجس الامنية بالمنطقة امرا ضروريا، مؤكدا علي مواصلة هذا التعاون.

جاء ذلك في تصريح للوزير ظريف خلال لقائه الرئيس الاذربيجاني الهام علييف الخميس في باكو علي هامش الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية ايران وتركيا وجمهورية اذربيجان وجورجيا.
واشار وزير الخارجية الايراني، الي الطاقات المتاحة في العلاقات بين البلدين وقال، اننا مسرورون للتعاون متعدد الاطراف المتبلور مع دول المنطقة ونري هذا التعاون ضروريا لمواجهة الهواجس الامنية الناجمة عن الارهاب خاصة بقايا داعش.
ووصف ظريف دور البلدين في خطوط نقل الطاقة في المنطقة بانه مهم جدا، واعتبر مبادرة خط الترانزيت من الخليج الفارسي الي البحر الاسود اجراء جيدا، مؤكدا علي الاسراع بتنفيذه.
من جانبه اشار الرئيس الاذربيجاني الي اللقاءات المنتظمة بين كبار مسؤولي البلدين، واعرب عن سروره للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس روحاني الي باكو خلال ايام عيد النوروز، واصفا العلاقات بين البلدين بانها لم تكن بهذا المستوي الجيد في اي وقت من الاوقات.
ووصف علييف التهديدات الاقليمية بانها جادة ووصف ايران بانها دولة آمنة ومستقرة ، داعيا للمزيد من التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات الترانزيتية والمصرفية.
ومن القضايا الاخري التي تباحث الجانبان حولها؛ الاسراع في معالجة المشاكل المصرفية وتسهيل التجارة بين البلدين بالعملة الوطنية.
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ظريف يؤكد ضرورة التعاون الشامل بين دول المنطقة لمواجهة الهواجس الامنية

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