مساعد روحاني: ايران تري نفسها ملزمة بالدفاع عن الكعبة امام التقدم الصهيوني الزاحف

وفي تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تلغرام' كتب آشنا في الرد علي التصريحات السخيفة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول ايران، ان ولي العهد السعودي مخطئ، مشكلته لا في شبابيته ولا في ايران، مشكلته هو عدم الثقة بنفسه وعدم التزامه بوثيقة العام 2030 . ينبغي عليه ان يعلم بانه لا يمكن ان تصبح بلاده دولة نووية وان تقصف اليمن وتمول الشبكات الارهابية التكفيرية وتشتري السلاح بـ 700 مليار دولار وان يكون لها في الوقت ذاته 'اقتصاد من دون النفط'.

واضاف، ان ايران تري نفسها ملزمة بالدفاع عن الكعبة وينبغي علي السعودية نفسها ان تبين موقفها تجاه 'اسرائيل'، فبرأي الكثير من المسلمين، من يصفهم نتنياهو بانهم 'حلفاء اسرائيل في مواجهة ايران' لا اهلية لهم للدفاع عن القدس والكعبة.

يتبع ** 2342

