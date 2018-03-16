الشيخ همام حمودي يدعو المجتمع الدولي للايفاء بالتزاماته حيال العراق

بغداد / 16 اذار / مارس / ارنا - دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، المجتمع الدولي الي الايفاء بالتزاماته حيال العراق فيما يتعلق بدعم مشاريع اعادة الاعمار والبناء بعد القضاء علي تنظيم داعش الارهابي .

وخلال استقباله ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، شدد الشيخ حمودي علي ضرورة قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ الإلتزامات والتعهدات الدولية بشأن دعم وتفعيل جهود اعمار مدن العراق، في ذات الوقت الذي رحب فيه بقرار إعادة فتح مطارات كردستان وصرف رواتب موظفيها، معتبرا ذلك خطوة ايجابية نحو تعزيز وحدة العراق الإتحادي واحترام آلياته الدستورية.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه الخاص، ' تطرق الشيخ حمودي مع ممثل الأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيتش خلال استقباله بمكتبه اليوم لإهمية زيارة نائب رئيس البنك الدولي المرتقبة الي العراق وضرورة استثمارها اقتصاديا ومصرفيا بما يحقق مصلحة الشراكة الدائمة وتفعيل مسألة تسهيلات منح القروض، مشددين علي اهمية استكمال كافة التحضيرات لإجراء عملية الانتخابات ودعم استقلالية المفوضية ونزاهة عملية الاقتراع' .
من جانبه، ووفق ما جاء في البيان، 'جدد السيد كوبيتش التزام الأمم المتحدة بمساعدة الحكومة والمفوضية المستقلة علي انجاح العملية الإنتخابية في البلاد وتمريرها بكل انسيابية، موضحا ضرورة التزام جميع الدول بالتعهدات الدولية بشأن النهوض العمراني للعراق واعادة بناء مدنه المحررة من الإرهاب'، مشيرا الي 'ان العراق يقف اليوم علي ارضية صلبة تعتمد علي الدستور واحترام العلاقات الثنائية مع جميع الدول' .
وكانت دول عديدة ومنظمات دولية ومؤسسات اقتصادية قد تعهدت خلال مؤتمر اعمار العراق الذي عقد بدولة الكويت في الثاني عشر من شهر شباط-فبراير الماضي بتقديم ثلاثين مليار دولار للعراق، في اطار مساعدته لاعمار مناطقه المدمرة جراء سيطرة تنظيم داعش الارهابي عليها صيف عام 2014 .
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الشيخ همام حمودي يدعو المجتمع الدولي للايفاء بالتزاماته حيال العراق

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