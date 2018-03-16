برلمانی عراقی: زیارة بن سلمان المرتقبة للعراق غیر مرحب بها

وقال رئیس الكتلة حسن سالم خلال مؤتمر صحفی عقده فی مبني مجلس النواب، الخمیس، 'ان فتح صفحة جدیدة مع السعودیة تعنی مصافحة الارهاب، واستخفافا بالدم العراقی'، وانتقد سالم الزیارات التی یقوم بها عدد من الشخصیات السیاسیة، والتی یحصلون خلالها علي مبالغ مالیة وهدایا اخري من السعودیة .

وتساءل رئیس كتلة الصادقون عن الاثمان التی دفعت مقابل هذا التقارب المثیر للشكوك .

فی ذات الوقت كشف سالم عن ان السفیر السعودی السابق فی العراق ثامر السبهان، دفع مبلغ خمسة ملایین دولار لاخراج الارهابی عبد الله عزام المعتقل لدي القوات الامنیة .

من جانبها توقعت لجنة العلاقات الخارجیة فی مجلس النواب العراقی حدوث تدخلات سیاسیة سعودیة فی الشأن السیاسی العراقی علي المدي القریب من خلال دعم وتمویل بعض مرشحی الانتخابات المزمع اجراؤها فی الثانی عشر من شهر ایار - مایو المقبل .

وفی تصریحات صحفیة لوسائل اعلام محلیة، اكد عضو اللجنة رزاق الحیدری 'ان ولی العهد السعودی محمد بن سلمان یتبي مشروعا لدعم الساسة العراقیین فی الانتخابات المقبلة لیتبواوا مكانة سیاسیة تخدم الریاض'، مشیرا الي 'ان هذا المشروع یمكن أن یتحقق كون السعودیة والكثیر من الدول ترید التدخل فی الشأن السیاسی العراقی عن طریق شراء الذمم بالمال السیاسی وتوسیع نفوذها فی المنطقة عبر العراق' .

مضیفا 'توجد بوادر لشیء واضح وعلنی بدعم السعودیة لتبنی جهات سیاسیة عراقیة'، عاداً هذا الأمر بالتدخل وانتهاك السیادة العراقیة والمرفوض تماما .

ودعا النائب الحیدری الكتل السیاسیة والمرشحین الذی یریدون الوصول إلي البرلمان العراقی بالاعتماد بشكل رئیسی علي رأی الشعب وعدم التجاوز علیه، مؤكدا بأن الاعتماد علي الاطراف الخارجیة أمراً سینكشف أمام الرأی العام بطریقة ما فی وقت لاحق وستحترق تلك الجهة السیاسیة كونها ابتعدت عن الوطنیة العراقیة .

وكانت اوساط سیاسیة ووسائل اعلام قد تداولت معلومات مفادها ان ولی العهد السعودی محمد بن سلمان یعتزم زیارة العراق خلال الفترة القلیلة المقبلة بناءا علي دعوة موجهة له من قبل رئیس الوزراء العراقی حیدر العبادی، ولم تعرف تفاصیل اجندات الزیارة فیما لو تحققت .

انتهي ع ص ** 2342

