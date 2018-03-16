قاسمي: ولي العهد السعودي ساذج متوهم لا يتفوه الا بالكلام المر والكذب

طهران / 15 اذار /مارس /ارنا-وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بانه ساذج متوهم لا يتفوه الا بالكلام المر والكذب.
وردا علي تصريحات بن سلمان خلال حوار له مع قناة 'سي بي اس' الاميركية قال قاسمي، ان تصريحات بن سلمان لا تستحق الرد لانه ساذج متوهم لا يتفوه الا بالكلام المر والكذب ولا يعرف السياسة والكياسة سوي في اطلاق الكلام الفظ في غير محله وبلا حكمة. يتبع ** 2342
سياسي
قاسمي
ولي العهد السعودي
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.