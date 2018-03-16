قاسمي: ولي العهد السعودي ساذج متوهم لا يتفوه الا بالكلام المر والكذب

طهران / 15 اذار /مارس /ارنا-
وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بانه ساذج متوهم لا يتفوه الا بالكلام المر والكذب.

وردا علي تصريحات بن سلمان خلال حوار له مع قناة 'سي بي اس' الاميركية قال قاسمي، ان تصريحات بن سلمان لا تستحق الرد لانه ساذج متوهم لا يتفوه الا بالكلام المر والكذب ولا يعرف السياسة والكياسة سوي في اطلاق الكلام الفظ في غير محله وبلا حكمة.
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قاسمي: ولي العهد السعودي ساذج متوهم لا يتفوه الا بالكلام المر والكذب

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