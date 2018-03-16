قاسمي: ولي العهد السعودي ساذج متوهم لا يتفوه الا بالكلام المر والكذب

وردا علي تصريحات بن سلمان خلال حوار له مع قناة 'سي بي اس' الاميركية قال قاسمي، ان تصريحات بن سلمان لا تستحق الرد لانه ساذج متوهم لا يتفوه الا بالكلام المر والكذب ولا يعرف السياسة والكياسة سوي في اطلاق الكلام الفظ في غير محله وبلا حكمة.

يتبع ** 2342

