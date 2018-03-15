ایران والجزائر تعقدان اجتماعهما الرابع لبحث التعاون فی مجال الملاحة البحریة والموانئ

الجزائر/15 آذار/مارس – إرنا – عقد ممثلو البلدین ایران والجزائر الیوم الخمیس فی جزائر العاصمة، الإجتماع الرابع للجنة المشتركة المعنیة بالتعاون فی مجال الملاحة البحریة والموانئ.

وأفادت وكالة 'إرنا' الیوم الخمیس أنّ 'عادل دریس' المدیرالعام لشؤون الموانئ والملاحة البحریة فی محافظة خوزستان (جنوب غرب) ترأس الوفد الایرانی المشارك فی الاجتماع الذی تمّ خلاله إعداد مسودة إتفاق نقل بحری بین البلدین وتقرر توقیعها النهائی عند إنعقاد إجتماع اللجنة الاقتصادیة المشتركة وبحضور وزیری النقل فی كلا البلدین.
كما تم التطرق خلال الاجتماع الی مذكرة تفاهم تم ابرامها عام 2011 تفید بتوأمة میناء الإمام الخمینی (رض) الایرانی، ومیناء بجایة الجزائری حیث تبادل الجانبان وجهات النظر بشان تنفیذ بنودها.
وختاماً وجه الجانب الایرانی دعوة الی الجانب الجزائری لزیارة طهران للمشاركة فی الإجتماع الخامس للتعاون الملاحی بین البلدین والذی لقی ترحیباً من الجانب الجزائری.
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اقتصاد

إجتماع ایرانی جزائری

تعاون ملاحی

الملاحة البحرية والموانئ

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ایران والجزائر تعقدان اجتماعهما الرابع لبحث التعاون فی مجال الملاحة البحریة والموانئ

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