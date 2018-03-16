قائد المنطقة البحرية الاولي للحرس الثوري :

القوات الامريكية في الخليج الفارسي باتت منفعلة في تحركاتها

بندر عباس/15 آذار/مارس – إرنا – قال قائد المنطقة الاولي للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية 'الاميرال مرتضي زارع'، إنه رغم الضجة التي إفتعلتها ومازالت تفتعلها الولايات المتحدة، باتت تحركاتهم قبال القوات المسلحة الايرانية في منطقة الخليج الفارسي اكثر انفعالا.

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الخميس قال الاميرال زارع، أنّ الأمريكيين لايمتلكون الجرأة للقيام بأقل إعتداء علي أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وأشار الي ان القوات البحرية للحرس الثوري تنفذ يوميا 100 جولة بحرية بغية صيانة وحراسة الحدود الملاحية للبلاد وذلك في سياق الحماية عن النظم والامن في منطقة الخليج الفارسي.
وقال ان هذا التواجد المستدام وعمليات الرصد والاشراف والرقابة لتحرك القطع البحرية الاجنبية ادت الي ردع الامريكان من التجرؤ القيام باقل اجراء لاستهداف البلاد.
و لفت قائد المنطقة الاولي للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني الي المزاعم الامريكية التي تتذرع بها لابقاء تواجدها اللامشروع في مياه الخليج الفارسي وقلبها الحقائق في هذا السياق، مؤكدا ان دول المنطقة وحدها قادرة علي توفير الأمان والنظم في هذه المنطقة دون الحاجة لتواجد امريكي غير مشروع.
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القوات الامريكية في الخليج الفارسي باتت منفعلة في تحركاتها

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