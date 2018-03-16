القوات الامريكية في الخليج الفارسي باتت منفعلة في تحركاتها

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الخميس قال الاميرال زارع، أنّ الأمريكيين لايمتلكون الجرأة للقيام بأقل إعتداء علي أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار الي ان القوات البحرية للحرس الثوري تنفذ يوميا 100 جولة بحرية بغية صيانة وحراسة الحدود الملاحية للبلاد وذلك في سياق الحماية عن النظم والامن في منطقة الخليج الفارسي.

وقال ان هذا التواجد المستدام وعمليات الرصد والاشراف والرقابة لتحرك القطع البحرية الاجنبية ادت الي ردع الامريكان من التجرؤ القيام باقل اجراء لاستهداف البلاد.

و لفت قائد المنطقة الاولي للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني الي المزاعم الامريكية التي تتذرع بها لابقاء تواجدها اللامشروع في مياه الخليج الفارسي وقلبها الحقائق في هذا السياق، مؤكدا ان دول المنطقة وحدها قادرة علي توفير الأمان والنظم في هذه المنطقة دون الحاجة لتواجد امريكي غير مشروع.

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