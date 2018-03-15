محادثات ايرانية رومانية للتعاون في مجال البيئة

وتطرق الاجتماع بين وزيرة البيئة الرومانية والسفير الايراني اليوم، الي مختلف القضايا الخاصة بموضوع البيئة، بما فيها الزيارة القادمة لرئيسة مؤسسة البيئة للجمهورية الاسلامية الي بوخارست، والانجازات المحققة في المجالات ذات الصلة وايضا تاسيس فرق تضم الخبراء المعنيين وتبادل الخبرات بين البلدين.

الي ذلك اكد سفير ايران في رومانيا خلال اللقاء علي اهمية الحماية عن البيئة، مصرحا انه في ضوء تعليمات قائد الثورة الاسلامية فإنه لا يمكن عدّ القضايا الخاصة بالبيئة والموارد الطبيعية كقضايا من الدرجة الثانية.

من جانبها، نوّهت الوزيرة الرومانية الي اهمية قضايا البيئة، مصرحة ان التعاون الثنائي بين طهران وبوخارست حول البيئة سيتواصل ليس علي صعيد وثائق التفاهم فحسب وانما سيشمل مجالات اكثر اتساعا.

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