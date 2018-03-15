باكستان : ميناء جابهار غوادر يلعبان الدور المكمل لتنمية التجارة في المنطقة

اسلام آباد/15 آذار/مارس – إرنا – وصف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية 'محمد فيصل' ميناء جابهار (جنوب شرق ايران)، وميناء غوادر الباكستاني بالتوأم اللذَين يكمّل الواحد منهما نشاط الآخر في التنمية التجارية والإتصالاتية والنقل الاقليمي.

وأضاف فيصل اليوم الخميس خلال لقاء صحفي شارك فيه اعلاميون محليون وأجانب، بأنّ ايران وباكستان ستواصلان التعاون الثنائي بينهما لتعزيز العلاقات ذات الصلة بالموانئ؛ مؤكداً علي حرص طهران واسلام آباد لتعزيز نشاطات مينائي جابهار وغوادر.
وأردف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قائلا، أنّ وزيري خارجية البلدين يضاعفان الجهود لرفع نسبة التبادل التجاري المشترك الي 5 مليارات دولار بحلول العام 2021 وذلك عبر تبادل الوفود التجارية فتح قنوات مصرفية وإقامة معارض تجارية والاستمرار في تذليل العقبات الجمركية والاجراءات ذات الصلة .
هذا وأكّد محمد فيصل حرص البلدين ايران وباكستان علي التعاون الامني والاقليمي وبذلهما جل المساعي لحسم سلمي لقضية افغانستان واستتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد؛ واصفاً إياهما بالبلدين المساندين لمقاومة الشعب الفلسطيني وسكان كشمير، ومشدداً علي ضرورة إلتزام الاطراف بالاتفاق النووي.
إنتهي** ع ج / ح ع**



برچسب ها

اقتصاد

ميناء جابهار

ميناء غوادر

تعاون ايراني

باكستاني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

باكستان : ميناء جابهار غوادر يلعبان الدور المكمل لتنمية التجارة في المنطقة

معظم المشاهدات

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

خلال استقبال اعضاء مجلس خبراء القیادة؛

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

وزارة الأمن الايرانية تفند الانباء بشأن تعيين حاملي الجنسية المزدوجة في المناصب القيادية

وزارة الأمن الايرانية تفند الانباء بشأن تعيين حاملي الجنسية المزدوجة في المناصب القيادية

أحدث الأخبار

ایران والجزائر تعقدان اجتماعهما الرابع لبحث التعاون فی مجال الملاحة البحریة والموانئ

ایران والجزائر تعقدان اجتماعهما الرابع لبحث التعاون فی مجال الملاحة البحریة والموانئ

القوات الامريكية في الخليج الفارسي باتت منفعلة في تحركاتها

قائد المنطقة البحرية الاولي للحرس الثوري :

القوات الامريكية في الخليج الفارسي باتت منفعلة في تحركاتها

محادثات ايرانية رومانية للتعاون في مجال البيئة

محادثات ايرانية رومانية للتعاون في مجال البيئة

باكستان : ميناء جابهار غوادر يلعبان الدور المكمل لتنمية التجارة في المنطقة

باكستان : ميناء جابهار غوادر يلعبان الدور المكمل لتنمية التجارة في المنطقة

ولايتي يؤكد علي عودة 10 ملايين سوري الي ديارهم

ولايتي يؤكد علي عودة 10 ملايين سوري الي ديارهم

موضوعات مرتبط