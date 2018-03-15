باكستان : ميناء جابهار غوادر يلعبان الدور المكمل لتنمية التجارة في المنطقة

وأضاف فيصل اليوم الخميس خلال لقاء صحفي شارك فيه اعلاميون محليون وأجانب، بأنّ ايران وباكستان ستواصلان التعاون الثنائي بينهما لتعزيز العلاقات ذات الصلة بالموانئ؛ مؤكداً علي حرص طهران واسلام آباد لتعزيز نشاطات مينائي جابهار وغوادر.

وأردف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قائلا، أنّ وزيري خارجية البلدين يضاعفان الجهود لرفع نسبة التبادل التجاري المشترك الي 5 مليارات دولار بحلول العام 2021 وذلك عبر تبادل الوفود التجارية فتح قنوات مصرفية وإقامة معارض تجارية والاستمرار في تذليل العقبات الجمركية والاجراءات ذات الصلة .

هذا وأكّد محمد فيصل حرص البلدين ايران وباكستان علي التعاون الامني والاقليمي وبذلهما جل المساعي لحسم سلمي لقضية افغانستان واستتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد؛ واصفاً إياهما بالبلدين المساندين لمقاومة الشعب الفلسطيني وسكان كشمير، ومشدداً علي ضرورة إلتزام الاطراف بالاتفاق النووي.

إنتهي** ع ج / ح ع**

