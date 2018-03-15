فی العاصمة الكازاخیة؛

بدء اجتماع كبار مفاوضی الدول الضامنة للسلام فی سوریا

باكو / 15 اذار / مارس / ارنا – بدأ مساء الیوم الخمیس فی العاصمة الكازاخیة استانة، الاجتماع التمهیدی لمحادثات وزراء خارجیة الدول الضامنة الثلاث لوقف اطلاق النار فی سوریا وهی ایران وروسیا وتركیا، بمشاركة كبار المفاوضین لدي هذه البلدان.

ویمثل الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی هذا الاجتماع كبیر مساعدی وزیر الخارجیة الایرانی حسین جابری انصاری، الي جانب مبعوث الرئیس الروسی الخاص الي سوریا 'الكساندر لافرونتیف'، ومساعد وزیر الخارجیة التركی للشؤون الاقلیمیة 'سدات اونال'، والوفود المصاحبة للاطراف الثلاثة.
ویبحث كبار مفاوضی الدول الضامنة للسلام فی سوریا، خلال اجتماعهم الحالی فی استانة، الاجراءات والبرامج الخاصة باجتماع وزراء خارجیة هذه البلدان والذی یعقد غداً الجمعة فی العاصمة الكازاخیة .
بدوره یستعرض الاجتماع الوزاری (غدا الجمعة) بمشاركة وزراء خارجیة ایران وروسیا وتركیا، نتائج 8 جولات من محادثات استانة للتسویة فی سوریا وایضا الاولویات وبرامج العمل المستقبلیة لهذه المحادثات.
وفضلا عن محادثات السلام فی سوریا، ینوی ظریف الي جانب نظیریه الروسی والتركی اجراء محادثات مع رئیس جمهوریة كازاخستان 'نورسلطان نظربایوف'، بوصفه رئیس الدولة المستضیفة لهذه المحادثات.
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بدء اجتماع كبار مفاوضی الدول الضامنة للسلام فی سوریا

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