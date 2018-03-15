حقوق الانسان ليس عطية انسانية من جانب الولايات المتحدة

وأضاف لاريجاني بأنّ السياسات المستفزة التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون خلقت أجواء صعبة وأنّ حقوق الانسان ليست سلعة مستوردة بل هي قضية تخص الشأن المحلي لكل دولة.

وأضاف، أنّ توظيف حقوق الانسان كأداة للضغط علي باقي الدول لن يخلق جواً بناءً للتفاعل بين الدول؛ ملفتاً الي أن ايران ناقشت هذا الموضوع سلفاً وعرضت وجهات نظرها حيال هذا الموضوع الذي يخدم كرامة البشر؛ ومنوهاً الي أنّ كرامة البشر ليست عطية أمريكية بل هي نعمة الهية أتحفت النظام الايراني بالديمقراطية وجعلت ركائزه قائمة علي التصويت الشعبي.

وأردف أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية : إنّ قضيتي حقوق الانسان والديمقراطية ليستا إلّا مظهرين من مظاهر الحياة لتسيير شؤون الشعب وإدارة البلدان المرفقة بصيانة كرامة البشر وإشراكه في الحياة الإجتماعية والسياسية.

وعما يتداوله الاعلام عن نسبة الإعدام في ايران، لفت لاريجاني الي أنّ 90 بالمائة من عمليات الاعدام في ايران تخص ملفات مكافحة المخدرات وتهريبها ومادامت هذه التجارة تدر بأرباح كبيرة علي المهربين فهم سيتواصلون في تهريب وتوزيع المخدرات ونحن هنا في ايران وضعنا قوانين صارمة تتصدي لتهريب المخدرات؛ مضيفا : إننا عبر هذه الاعدامات منعنا انتقال المخدرات من والي الدول الغربية؛ ومطالباً دول عدم الإنحياز بمساعدة ايران علي مكافحة المخدرات لأنّ هذه العملية تتطلب جهداً جماعياً وتترك إنطباعاً ايجابياً علي حياة البشر.

واكد أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية تحلّت بأداء يبعث علي الاعتزاز في تعليم حقوق الانسان واسسه؛ واصفاً ايران بواحدة من الدول المتطورة في علميا وتقنيا وعلي الصعيد الاقليمي والناشطة في حقوق المرأة وهي التي وضعت قوانين للاستثمار الجاد في تعليم وتأهيل المرأة وإعادة النظر في بعض القوانين لتسهيل مشاركة المرأة في النشاط الاجتماعي والإعتراف بها كعنصر مكمل لبناء المجتمع وتنميته.

إنتهي** ع ج/ ح ع**

