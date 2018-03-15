أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية :

حقوق الانسان ليس عطية انسانية من جانب الولايات المتحدة

طهران/15 آذار/مارس – إرنا – قال أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية 'محمد جواد لاريجاني' خلال لقائه ممثلين عن منظمة دول عدم الانحياز في مقر الامم المتحدة بجنيف وخلال عرضه تقريرا عن منجزات وابداعات ايران في مجال حقوق الانسان، قال 'إنّ حقوق الانسان ليست عطية انسانية من جانب الولايات المتحدة'.

وأضاف لاريجاني بأنّ السياسات المستفزة التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون خلقت أجواء صعبة وأنّ حقوق الانسان ليست سلعة مستوردة بل هي قضية تخص الشأن المحلي لكل دولة.
وأضاف، أنّ توظيف حقوق الانسان كأداة للضغط علي باقي الدول لن يخلق جواً بناءً للتفاعل بين الدول؛ ملفتاً الي أن ايران ناقشت هذا الموضوع سلفاً وعرضت وجهات نظرها حيال هذا الموضوع الذي يخدم كرامة البشر؛ ومنوهاً الي أنّ كرامة البشر ليست عطية أمريكية بل هي نعمة الهية أتحفت النظام الايراني بالديمقراطية وجعلت ركائزه قائمة علي التصويت الشعبي.
وأردف أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية : إنّ قضيتي حقوق الانسان والديمقراطية ليستا إلّا مظهرين من مظاهر الحياة لتسيير شؤون الشعب وإدارة البلدان المرفقة بصيانة كرامة البشر وإشراكه في الحياة الإجتماعية والسياسية.
وعما يتداوله الاعلام عن نسبة الإعدام في ايران، لفت لاريجاني الي أنّ 90 بالمائة من عمليات الاعدام في ايران تخص ملفات مكافحة المخدرات وتهريبها ومادامت هذه التجارة تدر بأرباح كبيرة علي المهربين فهم سيتواصلون في تهريب وتوزيع المخدرات ونحن هنا في ايران وضعنا قوانين صارمة تتصدي لتهريب المخدرات؛ مضيفا : إننا عبر هذه الاعدامات منعنا انتقال المخدرات من والي الدول الغربية؛ ومطالباً دول عدم الإنحياز بمساعدة ايران علي مكافحة المخدرات لأنّ هذه العملية تتطلب جهداً جماعياً وتترك إنطباعاً ايجابياً علي حياة البشر.
واكد أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية تحلّت بأداء يبعث علي الاعتزاز في تعليم حقوق الانسان واسسه؛ واصفاً ايران بواحدة من الدول المتطورة في علميا وتقنيا وعلي الصعيد الاقليمي والناشطة في حقوق المرأة وهي التي وضعت قوانين للاستثمار الجاد في تعليم وتأهيل المرأة وإعادة النظر في بعض القوانين لتسهيل مشاركة المرأة في النشاط الاجتماعي والإعتراف بها كعنصر مكمل لبناء المجتمع وتنميته.
إنتهي** ع ج/ ح ع**



برچسب ها

اجتماعي

محمد جواد لاريجاني

لجنة حقوق الانسان الايرانية

جنيف

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حقوق الانسان ليس عطية انسانية من جانب الولايات المتحدة

معظم المشاهدات

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

خلال استقبال اعضاء مجلس خبراء القیادة؛

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

وزارة الأمن الايرانية تفند الانباء بشأن تعيين حاملي الجنسية المزدوجة في المناصب القيادية

وزارة الأمن الايرانية تفند الانباء بشأن تعيين حاملي الجنسية المزدوجة في المناصب القيادية

أحدث الأخبار

ولايتي يؤكد علي عودة 10 ملايين سوري الي ديارهم

ولايتي يؤكد علي عودة 10 ملايين سوري الي ديارهم

بدء اجتماع كبار مفاوضی الدول الضامنة للسلام فی سوریا

فی العاصمة الكازاخیة؛

بدء اجتماع كبار مفاوضی الدول الضامنة للسلام فی سوریا

قائد الثورة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة

قائد الثورة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة

قائد الثورة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة

قائد الثورة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة

فن الخاتم (خاتمکاري)

فن الخاتم (خاتمکاري)

موضوعات مرتبط