ملتقي مواجهة التيارات المتطرفة والمباشرة للعنف في موسكو

وأفاد مراسل ارنا من موسكو، أنّ هذا الملتقي اُقيم اليوم الخميس بمشاركة مركز موسكو الاسلامي والملحقية الثقافية لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ وبدأ أعماله برسالة وجهها المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي الي المؤتمر دعا سماحته فيها جميع أتباع السنة والشيعة والمذاهب الاسلامية وشعوب العالم بأسره للمشاركة في هذه العملية المتصدية للعنف والتطرف، والتي تصب في مصلحة الأمن البشري العام؛ مؤكداً علي أنه لا نجاح لأية خطط اقتصادية أو ثقافية أو إجتماعية أو سياسية ومذهبية دون توفر الأمان.

كما قرأ 'دمير محي الدين' رئيس مركز موسكو الاسلامي بصفته أمين الملتقي، رسالة وجهها المفتي الأعظم الروسي 'راويل عين الدين'، ندد فيها بالتطرف والعنف وأكّد علي الوحدة الاسلامية لتكون حصناً أمام هذه الظاهرة المشؤومة.

هذا وألقي امين الملتقي حجة الاسلام محمد زماني كلمة بالمناسبة قال فيها : إنّ أكبر مشكلة يعاني منها العالم الاسلامي والتي أودت حتي الآن بحياة مئات الآلاف من المسلمين وغير المسلمين تتمثل في ظاهرة التطرف؛ معرباً عن أسفه للدمار الذي خلفه هذا الفكر في سوريا والعراق وتمهيده الارضية لتواجد القوات الاجنبية علي الاراضي الاسلامية وترويج أتباع هذا الفكر للفساد الاخلاقي وتبنيهم الإبادة الجماعية للمسلمين وقتلهم علماء الدين.

علماً بأنّ محاور وأهداف المؤتمر تمثلت في تبيين وترويج الفكر الاسلامي السامي الوسَطي، ونشر ثقافة التعايش والوفاق بين الامة الاسلامية وكذلك دراسة الأفكار المتطرفة والحاملة للعنف فضلاً عن الوحدة و الوفاق بين علماء الاسلام والمواقف العالمية تجاه الافكار والتيارات المتطرفة.

إنتهي** ع ج/ ح ع**

