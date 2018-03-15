لتعاون مشترك بین طهران وبغداد بحثا عن رفات الشهداء فی الاراضی العراقیة

جاء ذلك فی تصریح ادلت به المسؤولة الاممیة لمراسل 'ارنا' الیوم الخمیس، وذلك علي هامش مراسم عودة رفات 118 شهیدا ایرانیا من فترة الدفاع المقدس والتی تم العثور علیها مؤخرا، الي ارض الوطن.

ولفتت السیدة سعد الي ان فریق البحث الایرانی تمكن بالتعاون مع الحكومة العراقیة من تنفیذ مهامه جیدا فی المناطق المحددة.

واردفت ان منظمة الصلیب الاحمر العالمیة لدیها الاشراف التام علي اجراءات البحث وتبادل الرفات، مؤكدة انه لم تحدث حتي الان ای مشكلة فی برامج فریق العمل الایرانی داخل العراق.

واوضحت المسؤولة فی الصلیب الاحمر الدولیة، ان من اجمالی 118 رفاتا لهؤلاء الشهداء تم تحدید هویة 36 رفاتا فقط وباقی الشهداء هم مجهولو الهویة.

انتهي ** ح ع

