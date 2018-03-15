ممثلة الصلیب الاحمر الدولیة فی البصرة :

لتعاون مشترك بین طهران وبغداد بحثا عن رفات الشهداء فی الاراضی العراقیة

خرمشهر / 15 اذار / مارس / ارنا – دعت مندوبة الصلیب الاحمر الدولیة فی محافظة البصرة العراقیة، 'هیفا سعد' الي تعاون ایران – عراقی مشترك لتعزیز عملیات العثور علي رفات الشهداء الایرانیین خلال الحرب (التی فرضها نظام صدام البائد علي ایران)؛ مصرحا انه منذ انتهاء الحرب وحتي الیوم جرت 60 عملیة تبادل رفات للشهداء الایرانیین عبر حدود شلمجة (جنوب غرب).

جاء ذلك فی تصریح ادلت به المسؤولة الاممیة لمراسل 'ارنا' الیوم الخمیس، وذلك علي هامش مراسم عودة رفات 118 شهیدا ایرانیا من فترة الدفاع المقدس والتی تم العثور علیها مؤخرا، الي ارض الوطن.
ولفتت السیدة سعد الي ان فریق البحث الایرانی تمكن بالتعاون مع الحكومة العراقیة من تنفیذ مهامه جیدا فی المناطق المحددة.
واردفت ان منظمة الصلیب الاحمر العالمیة لدیها الاشراف التام علي اجراءات البحث وتبادل الرفات، مؤكدة انه لم تحدث حتي الان ای مشكلة فی برامج فریق العمل الایرانی داخل العراق.
واوضحت المسؤولة فی الصلیب الاحمر الدولیة، ان من اجمالی 118 رفاتا لهؤلاء الشهداء تم تحدید هویة 36 رفاتا فقط وباقی الشهداء هم مجهولو الهویة.
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الصلیب الاحمر

118 رفاتا

فریق العمل الایرانی

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لتعاون مشترك بین طهران وبغداد بحثا عن رفات الشهداء فی الاراضی العراقیة

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