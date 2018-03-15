مفكر باكستاني : الإسلام الحقيقي لا صلة له بالإرهاب مطلقا

وأكد 'محمد عبد الباسط' في كلمة له خلال ندوة حول مكافحة الارهاب ودور الإسلام في إيجاد مجتمع آمن ومستقر وبيئة يعمها السلام والصداقة، أكد ضرورة دراسة جذور الإرهاب بصورة دقيقة.

وتابع، انه ينبغي علي الغرب أن يكف عن ربط الإرهاب بالإسلام لأن الإسلام الحقيقي لا علاقة له بالإرهاب.

كما شدد عبد الباسط رفضه لأي نوع من الفكر القائم علي أساس فصل الدين عن السياسة، قائلا 'ان الإسلام قد علمنا أسلوب الحاكمية الإسلامية علي أساس العدل وإحترام معتقدات وآراء الآخرين'.

من جانبه، أشار المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في إسلام آباد 'شهاب الدين دارايي' الذي كان حاضرا في هذه الندوة، الي المشاكل التي تسود العالم الإسلامي في يومنا الراهن، قائلا، 'ان الإسلام دين السلام والرحمة والمصالحة والأخوة وانه لمن الضروري، تمهيد الأرضية اللازمة لتقديم صورة ناصعة وحقيقية عن دين الإسلام الحنيف'.

كما أشار الي شخصية الأمام الخميني الراحل (رض) في العصر الحاضر، مصرحا انه رغم رحيل الإمام الخميني (رض) من بيننا، الا انه يجسد نموذج مثاليا في مجال النضال ومقارعة الاستكبار.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

