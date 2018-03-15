اعلامي لبناني: المستشارون العسكريون قدموا كل الجهود وحتي الدماء من اجل القضاء علي الإرهاب

واعتبر غسان جواد في حديث خاص لمراسل 'ارنا' في بيروت، أن جهود أمريكا تركز علي تطويق ايران ومنعها من التقدم علمياً وتكنولوجياً وصناعياً، ومن أن تكون عمقاً استراتيجياً حقيقياً للشعوب المستضعفة والثائرة رفضاً للهيمنة الأمريكية والاحتلال 'الاسرائيلي'.

وأشار الاعلامي اللبناني الي تصريحات الرئيس الأمريكي التي اعلن فيها أن أمريكا هي مؤسس داعش، واصفاً الارهاب بأنه ربيب 'اسرائيل' والولايات المتحدة الأمريكية؛ مضيفاً أن شعار محاربة الإرهاب من قبل أمريكا هو شعار سياسي تحاول الاستفادة منه لتبرير وجودها في بلادنا و وضع اليد علي ثرواتنا.

وفيما يلي المقابلة كاملة:

ارنا: هل استطاع محور المقاومة هزيمة داعش؟

جواد: نستطيع القول بأن تنظيم داعش الارهابي قد جري تدمير الجزء الأكبر منه وضرب بنيته التحتية، واستعادة مساحات واسعة في العراق وفي سوريا علي الحدود اللبنانية السورية الشرقية. وبالتالي محور المقاومة أنجز انتصارات كبيرة علي التنظيم الارهابي، ولكن من الواضح أنه لا يزال يحظي برعاية واحتضان أمريكي من أجل استعماله في مراحل مقبلة، وفي عملية تطويل أمد الأزمة السورية.

ارنا: كيف تقيّمون دور ايران في محور المقاومة؟

جواد: ايران هي العمق الاستراتيجي ونقطة ارتكاز كل عمل محور المقاومة، وأصبحت منذ انتصار الثورة الاسلامية محجة لكل مناضل ولكل ثوري يريد واجهة الاستكبار العالمي الأمريكي ومواجهة الاحتلال 'الاسرائيلي'، وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن محور مقاومة دون الحديث عن الجهود العظيمة والمهمة والكبيرة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية. ان امتزاج الدم الإيراني والسوري واللبناني والعراقي وغيرهم في هذه المعركة يؤكد علي هويتها الإسلامية وعلي أن الجمهورية الإسلامية وشهدائها و مستشاريها العسكريين الذين قدموا كل الجهود وحتي الدماء من اجل الانتصار علي الإرهاب الذي هو في النهاية ربيب 'اسرائيل' و ربيب الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن نحيي الدماء الإيرانية التي ارتقت في هذه المعركة ونعتبرها جزءاً من المعركة في وجه الاحتلال والاستكبار و الإرهاب الذي جاء ليدمّر دولنا ومجتمعاتنا ويقسمها ويشظيها .

ارنا: بذل هؤلاء الشهداء أنفسهم لأجل الدفاع عن أوطاننا ودولنا ومجتمعاتنا، لكن السياسيين و وسائل الاعلام لبعض البلدان مثل لبنان يرفضون تسميتهم بالشهداء، لماذا؟

جواد: مؤسف هذا الامر، لأن الاعلام في لبنان اعلام خاص، وبالتالي كل قناة تقوم برسم اطار سياساتها وبعض الاعلام مرتبط بالمملكة السعودية. بالتالي هذا الاعلام يأتمر بأوامر سعودية، وكيف تنظر السعودية الي التصنيفات ولكن الشهيد شهيد والمناضل مناضل والثوري ثوري حتي لو رفض بعض الاعلام تسميته بالشهيد.

ارنا: هل تعتقد أن لبعض اللاعبين في المنطقة دوراً في التصعيد عبر دعم الارهابيين؟

جواد: بطبيعة الحال بعد نشوب الأزمة 'الخليجية' بين السعودية والإمارات والبحرين وقطر، أعلن وزير خارجية قطر السابق الشيخ حمد بن جبر آل ثاني صراحةً بأن دول الخليج (الفارسي) كانت تدعم المجموعات الإرهابية بطلب أمريكي، وهذا الامر لم يعد خافياً علي احد. ونحن كنا في السابق عندما نقول بأن داعش والتنظيمات الإرهابية هي تنظيمات مدعومة من الولايات المتحدة والدول 'الخليجية' و'اسرائيل' لم يكن لدينا وثيقة؛ لكن بعد ذلك وعبر التجربة، واستناداً للتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في احدي خطاباته التي أعلن فيها بأن أمريكا هي التي أسست داعش، وكان يقصد الرئيس السابق باراك اوباما، وكذلك بعض التصريحات 'الخليجية'، أوضحت بأن الدعم يأتي من هذه الدول التي لعبت بالدم السوري والعراقي ودعمت الإرهاب.

ارنا: هل تؤكدون التناقض في عمل الادارة الأمريكية بمسألة مكافحة الإرهاب؟

جواد: شعار مكافحة الإرهاب ترفعها أمريكا من أجل تبرير حضورها في المنطقة وتدخلها في بلادنا، أما محور المقاومة هو الذي خاض معركة كبيرة ضد الارهاب وقدّم الشهداء و التضحيات والسّلاح والمال، أما شعار محاربة الإرهاب من قبل أمريكا فهو شعار سياسي تحاول الاستفادة منه لتبرير وجودها في بلادنا و وضع اليد علي ثرواتنا.

ارنا: يشدد الأوروبيون في الآونة الأخيرة علي موضوع الصواريخ البالستية الايرانية, ماهدفهم من هذا التصعيد؟

جواد: يريد ما يسمي بالمجتمع الدولي أن تكون كل الشعوب والدول خاضعة له ومستهلكة للسلع التي ينتجها، والجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة بقيادة الإمام الخميني (رضوان الله عليه) أصرت علي مفهوم السيادة الوطنية وعلي مفهوم القرار الوطني المستقل و مواجهة الإستكبار والإستعمار، ونري بالمقابل هنالك جهوداً أمريكية لتطويق ايران ومنعها عن التقدم علمياً وتكنولوجياً وصناعياً، وكان مسار المفاوضات الذي جري حول القضية النووية الايرانية اكثر دليل علي ازدواجية المعايير عند الغرب؛ حيث ان 'اسرائيل' تملك 300 رأس نووي لا يتحدث أحد عنها، اما ايران كانت تحاول تطوير القدرات النووية للأغراض السلمية ولأغراض تطوير البنية التحتية، فكان هنالك عقوبات وما الي ذلك.

وبعد الانتهاء والوصول الي اتفاق يبدو أن هناك أميركا تحاول خروج منه، بدأ البحث في موضوع صواريخ البالستية الإيرانية، وهذا كله لتطويق ايران ومنعها مساندة قوي المقاومة في المنطقة وأن تكون عمقاً استراتيجياً حقيقياً للشعوب المستضعفة والثائرة والتي ترفض الهيمنة الأمريكية والاحتلال 'الاسرائيلي'. ولذلك كما قال سماحة القائد في أكثر من مناسبة بأن الشعب الإيراني وإيران سوف تظل تواجه سياسات عدوانية غربية وأمريكية و'اسرائيلية' طالما هي تدعم المقاومة وتدعم حق الشعب الفلسطيني علي بلاده وحق الشعب اللبناني والشعب السوري والعراقي.

ارنا: بعد القضاء علي داعش في المنطقه، أعلن الصهاينة قلقهم بشأن امتلاك حزب الله صواريخ متطورة دقيقة. هل يوجد ارتباط بين هزيمة الإرهاب وزيادة الضغوطات 'الاسرائيلية'؟

جواد: هنالك محاولات دائمة لتبرير السياسات العدوانية ضد المقاومة وضد ايران وسوريا والمحور بكامله. و حزب الله يعلن دائماً علي لسان قياداته أنه يمتلك القوة الصاروخية للدفاع عن لبنان ولمنع الاحتلال من الاعتداء علي بلدنا. إضافة إلي ذلك هذه القوة الصاروخية جري استخدام جزء قليل منها في المعركة ضد الإرهاب الذي هو الوجه الأخر للاحتلال، وكل قدرات المقاومة واضح أنها تستفز الأعداء، لذلك يحاولون إضعاف هذه القدرات ونزعها من أيدينا من أجل جعل 'اسرائيل' قادرة علي استباحتنا ساعة ما تشاء.

ارنا: ما هي الفرص والتحديات التي تواجه محور المقاومة؟

جواد: أنا بتقديري التحدي الأساسي داخل مجتمعات المقاومة هو تحدي التنمية والتغيير السياسي ومحاكاة الشباب واشتراكهم في عملية صياغة المستقبل. أما التحدي الخارجي فيبقي التحدي الأمريكي و'الإسرائيلي'، ونحن أمام مرحلة مصيرية فيما يخص القضية الفلسطينية، وما يقال ويحكي عن 'صفقة القرن' التي سيعلنها الرئيس الأمريكي، والتي بموجبها سيتم القضاء علي كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وطبعاً محور المقاومة وايران وسوريا والعراق وحزب الله والجميع منذ البدايات كانوا أمام تحديات كبري وكانوا علي قدر هذه التحديات ونحن في المرحلة المقبلة ان شاء الله سنكون علي قدر هذه التحديات.

انتهي**2054/ح ع **

