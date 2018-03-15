خلال مراسم استقبال رفات 118 شهیدا من فترة الدفاع المقدس؛

شمخانی : إیران دعامة الإستقرار والأمن فی الشرق الأوسط

آبادان/15 آذار/مارس/إرنا- قال أمین المجلس الأعلي للأمن القومی ' الامیرال علی شمخانی'، ان التصرحات غیر المدروسة للرئیس الأمیركی حول الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة نابع عن رؤیته التجاریة الي العلاقات الخارجیة وإفتقاره الي التحلیل والخبرة السیاسیة؛ مؤكدا ان إیران وبفضل سیاساتها المبدئیة تشكل دعامة للإستقرار والأمن فی الشرق الأوسط.

وفی تصریح للصحفیین الیوم الخمیس من منطقة شلمجة الحدودیة (جنوب)، علي هامش مراسم إستقبال رفات 118 شهیدا من فترة الدفاع المقدس (حرب الثمانی سنوات التی شنها نظام صدام البائد علی ایران 1980-1988) أضاف الامیرال شمخانی، ان 'رؤیة ترامب هذه أدت به أن یتفوة بین الفینة والأخري ببعض التخرصات ضد الشعب الإیرانی كی یوحی بأنه أینما تنشب مشاكل فی المنطقة، یجب أن تذكر إیران، بینما الرؤیة الصحیحة والواقعیة والهامة، تكمن فی ان كلما شعوب المنطقة وقعت فی مشكلة ما، إیران هی التی هبّت لنصرتها'.
وتابع : الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة كانت الي جانب الشعب السوری والعراقی خلال عملیة تطهیر أراضی هذین البلدین من دنس داعش، وإیران استطاعت ان تبرهن بأنها مصدر للأمن والإستقرار فی المنطقة.
واثني امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی علي شهداء الدفاع المقدس، مصرحا ان هؤلاء الشهداء الابرار اختاروا مسار الدفاع عن الوطن والثورة والإسلام والولایة بوعی تام.
واكد شمخانی ضرورة التعریف بنهج الشهداء لتاسیس مجتمع قائم علي اسس الولایة، تحقیقا للرسالة التی حملوها هؤلاء الاخیار.
و وصلت رفات 118 شهیدا من فترة الدفاع المقدس الیوم الخمیس، الي البلاد عبر حدود شلمجة الجنوبیة؛ وذلك وسط إستقبال حاشد لأهالی مدینة خرمشهر وآبادان (جنوب)، والمشاركین فی قوافل 'السائرون الي النور' وغیرهم من ابناء الشعب الایرانی.
إنتهي**أ م د/ح ع**



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شمخانی : إیران دعامة الإستقرار والأمن فی الشرق الأوسط

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