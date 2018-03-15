قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

طهران / 15 اذار / مارس / ارنا – اكد قائد الثورة الاسلامیة ایة الله العظمي السید علی الخامنئی علي مستقبل ایران الواعد؛ مصرحا 'اننی علي اطلاع بالمشاكل المعیشیة وغیرها من المعضلات، واعتقد بانه لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد'.
وافاد الموقع الاعلامی الرسمی لمكتب قائد الثورة الاسلامیة، ان سماحته وخلال استقباله الیوم الخمیس اعضاء مجلس خبراء القیادة، اكد ان تسدید الباری تعالي یشكّل وعدا حاسما ومدعاة للطمأنیة والحیویة بالنسبة لجبهة الحق.یتبع ...** ح ع
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