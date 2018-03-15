روسيا البيضاء ترغب في التعاون النفطي مع ايران

موسكو / 15 اذار / مارس / ارنا – اكد 'ايغور لياشنكو' وهو رئيس كنسرثيوم 'بل نفت خيم' في روسيا البيضاء، علي تطوير التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالي النفط والبتروكيمياء وتحديد السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال اللقاء بين لياشنكو والسفير الايراني لدي روسيا البيضاء 'مصطفي اويسي' الذي عقد اليوم الخميس في عاصمة هذا البلد مينسك؛ حيث استعرض الجانبان مختلف القضايا ذات العلاقة بالتعاون الثنائي في مجال الطاقة وغيرها من الطاقات المتوفرة لدي البلدين.
واعرب رئيس كنسرثيوم 'بل نفت خيم' في هذا اللقاء عن ارتياحه في ضوء مسار التعاون الايجابي والبناء علي صعيد الطاقة بين طهران ومينسك، متطلعا الي بذل الجهود المتبادلة من جانب مسؤولي البلدين وبمزيد من الرؤي المشتركة لتنمية التعاون الثنائي في هذا الاطار.
يذكر انه نظرا لعدم وجود وزارة النفط في روسيا البيضاء، يعتبر كنسرثيوم 'بل نفت خيم' بمثابة وزارة النفط في هذا البلد.
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روسيا البيضاء وايران

التعاون النفطي

بل نفت خيم

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روسيا البيضاء ترغب في التعاون النفطي مع ايران

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