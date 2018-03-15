ظريف : سيتم قريبا التيسير في اصدار تأشيرات الدخول بين ايران واذربيجان

جاءت ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم الخميس، عقب انتهاء اعمال 'الاجتماع الرباعي' في باكو بين وزراء خارجية ايران واذربيجان وتركيا وجورجيا.

يتبع...

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