ظريف : سيتم قريبا التيسير في اصدار تأشيرات الدخول بين ايران واذربيجان

باكو / 15 اذار / مارس / ارنا – قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان اجراءات اصدار تاشيرات الدخول بين ايران وجمهورية اذربيجان ستشهد تيسيرا في المستقبل القريب؛ موضحا انه سيكون بإمكان الرعايا الايرانيين مراجعة مكتب اصدار التاشيرات داخل المطار (لهذا الغرض).
جاءت ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم الخميس، عقب انتهاء اعمال 'الاجتماع الرباعي' في باكو بين وزراء خارجية ايران واذربيجان وتركيا وجورجيا.يتبع...** ح ع
سياسي
ختام الاجتماع الرباعي
ايران واذربيجان
تأشيرات الدخول
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.