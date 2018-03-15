فی العاصمة الأذربیجانیة باكو؛

إنطلاق الإجتماع الرباعی لوزراء خارجیة ایران وأذربیجان وتركیا وجورجیا

باكو/15 آذار/مارس/إرنا- بدأ الإجتماع الرباعی بین وزراء خارجیة ایران وأذربیجان وتركیا وجورجیا ظهر الیوم الخمیس، فی العاصمة الأذربیجانیة باكو.

ویشارك فی هذا الإجتماع، كل من وزراء خارجیة اذربیجان 'المار محمد یار اوف'، وایران 'محمد جواد ظریف'، وتركیا 'مولود جاویش اوغلو'، الی جانب مساعد رئیس الوزراء، وزیر الخارجیة الجورجی 'میخائیل جانیل دیز'.
وسیتناول الإجتماع الرباعی فی باكو سبل تطویر التعاون البلدان الاربعة، وتعزیز السلام والإستقرار والأمن فی المنطقة والنهوض بالتعاون الإقتصادی بما یشمل النقل والطاقة والسیاحة والثقافة ومواضیع أخري ذات الإهتمام المشترك.
یذكر، ان إجتماع باكو الرباعی هو الأول من نوعه الذی یضم كلا من إیران وتركیا وأذربیجان وجورجیا.
وسبق للعاصمة الاذربیجانیة ان استضافت اجتماعا ثلاثیا فی 6 كانون الأول/دیسمبر 2017 بین وزراء خارجیة تركیا وجورجیا وأذربیجان، وایضا اجتماعا مماثلا بین وزراء خارجیة إیران وتركیا وجمهوریة أذربیجان فی 20 كانون الأول/دیسمبر 2017.
انتهي **أ م د/ ح ع**



برچسب ها

سیاسی

محمد جواد ظریف

الإجتماع الرباعی في باكو

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إنطلاق الإجتماع الرباعی لوزراء خارجیة ایران وأذربیجان وتركیا وجورجیا

معظم المشاهدات

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

تحذيرات عراقية من التواجد العسكري الاميركي مع قرب موعد الانتخابات

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

وزارة الأمن الايرانية تفند الانباء بشأن تعيين حاملي الجنسية المزدوجة في المناصب القيادية

وزارة الأمن الايرانية تفند الانباء بشأن تعيين حاملي الجنسية المزدوجة في المناصب القيادية

قاسمی : التغییرات فی الأدارة الامریكیة شأن داخلی

فی معرض رده علي تغییر وزیر الخارجیة الأمریكی؛

قاسمی : التغییرات فی الأدارة الامریكیة شأن داخلی

أحدث الأخبار

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

خلال استقبال اعضاء مجلس خبراء القیادة؛

قائد الثورة الاسلامیة : لا توجد مشكلة یستحیل حلها فی البلاد

روسيا البيضاء ترغب في التعاون النفطي مع ايران

روسيا البيضاء ترغب في التعاون النفطي مع ايران

ظريف : سيتم قريبا التيسير في اصدار تأشيرات الدخول بين ايران واذربيجان

مصرحا للصحفيين في ختام اجتماع باكو الرباعي؛

ظريف : سيتم قريبا التيسير في اصدار تأشيرات الدخول بين ايران واذربيجان

إنطلاق الإجتماع الرباعی لوزراء خارجیة ایران وأذربیجان وتركیا وجورجیا

فی العاصمة الأذربیجانیة باكو؛

إنطلاق الإجتماع الرباعی لوزراء خارجیة ایران وأذربیجان وتركیا وجورجیا

ظريف يلتقي برئيس جمهورية اذربيجان

ظريف يلتقي برئيس جمهورية اذربيجان

موضوعات مرتبط