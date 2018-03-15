إنطلاق الإجتماع الرباعی لوزراء خارجیة ایران وأذربیجان وتركیا وجورجیا

ویشارك فی هذا الإجتماع، كل من وزراء خارجیة اذربیجان 'المار محمد یار اوف'، وایران 'محمد جواد ظریف'، وتركیا 'مولود جاویش اوغلو'، الی جانب مساعد رئیس الوزراء، وزیر الخارجیة الجورجی 'میخائیل جانیل دیز'.

وسیتناول الإجتماع الرباعی فی باكو سبل تطویر التعاون البلدان الاربعة، وتعزیز السلام والإستقرار والأمن فی المنطقة والنهوض بالتعاون الإقتصادی بما یشمل النقل والطاقة والسیاحة والثقافة ومواضیع أخري ذات الإهتمام المشترك.

یذكر، ان إجتماع باكو الرباعی هو الأول من نوعه الذی یضم كلا من إیران وتركیا وأذربیجان وجورجیا.

وسبق للعاصمة الاذربیجانیة ان استضافت اجتماعا ثلاثیا فی 6 كانون الأول/دیسمبر 2017 بین وزراء خارجیة تركیا وجورجیا وأذربیجان، وایضا اجتماعا مماثلا بین وزراء خارجیة إیران وتركیا وجمهوریة أذربیجان فی 20 كانون الأول/دیسمبر 2017.

انتهي **أ م د/ ح ع**

