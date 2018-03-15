ظريف يدعو لتعاون متعدد الاطراف وفي اطار توجهات طهران لتعزيز قدرات المنطقة

ولدي وصوله اليوم الخميس الي مطار 'حيدر علي أوف' في العاصمة الأذربيجانية باكو، بهدف المشاركة في الإجتماع الرباعي لوزراء خارجية إيران وتركيا وأذربيجان وجورجيا، ادلي ظريف بتصريح للمراسلين، مبينا ان 'هذه الزيارة تتيح فرصة مواتية لتعزيز التعاون رباعي الأطراف في مجال الطاقة وترانزيت السلع'.

ولفت ظريف الي انه سيلتقي خلال الزيارة برئيس الجمهورية الأذربيجاني 'الهام علي أوف'، ويبحث معه في سبل تعزيز التعاون المميز والقائم حاليا بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار وزير الخارجية الايراني الي ان الإجتماع الرباعي في باكو هو الاول من نوعه الذي يضم كلا من إيران وتركيا وأذربيجان وجورجيا؛ مضيفا : لقد سبق وان عقدنا عدة اجتماعات ثلاثية مع تركيا وأذربيجان، ولكن هذه هي المرة هي الأولي التي تنضم فيها جورجيا إلي هذه المجموعة.

واكد انه يمكن لإيران ان تقيم تعاونا هاما في مجال الطاقة مع الدول الأربع المذكورة، و'يمكننا التعاون مع جورجيا في إطار رباعي وثنائي علي نطاق واسع'.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

