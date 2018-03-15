اللّواء رحیم صفوی : الحوار الثوری هو الاسمي والامثل فی العالم الاسلامی

طهران / 15 اذار/ مارس/ارنا – قال المستشار الاعلي لسماحة قائد الثورة الاسلامیة 'اللواء سید یحیي رحیم صفوی'، ان الحوار الثوری للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، متجسّد من البعد السیاسی فی حكومة قائمة علي السیادة الشعبیة وحریة الشعب فی تحدید مصریه وهو الحوار الاسمي والسائد فی العالم الاسلامی؛ مضیفا ان ایران تشكّل الیوم نموذجا مثالیا للعدالة والحریة بالنسبة لكافة المجتمعات المسلمة.

وفی تصریح له الیوم الخمیس، قال اللواء صفوی ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اسّست ثقافة المقاومة لیتحوّل الحوار الثوری الذی نادي به الامام الخمینی (رضوان الله تعالي علیه) وسماحة قائد الثورة الاسلامیة، الي الحوار الامثل والسائد علي صعید العالم الاسلامی.
واردف، ان الحوار الثوری فی العالم الاسلامی یهدف الي مكافحة الاستبداد الداخلی ومقارعة الاستعمار الاجنبی والغربی، وارساء العدل والقسط فی المجتمعات؛ ومن هذا المنطق فإن الحوار الثوری یسعي للتغییر والقیام بتطویر اساسی فی الهیكلة السیاسیة للحكومات والعلاقات الثقافیة والمجتمعیة والعلاقات الخارجیة.
وتابع القول، ان سماحة قائد الثورة الاسلامیة یدیر الیوم دفّة هذا الحوار؛ 'وقد استطعنا من خلال هذا الحوار الثوری ان نكرّس حضارة اسلامیة جدیدة علي الصعید الثقافی وثقافة المقاومة'.
ونوّه المستشار الاعلي لقائد الثورة الاسلامیة الي ان ثقافة المقاومة الاسلامیة امتدّت من ایران الي الي المنطقة، وسوریا ولبنان والیمن والعراق؛ مصرحا ان الحكومة السوریة تمكنّت بفضل ثقافة المقاومة من الصمود بوجه الاعداء وانقاذ هذا البلد.
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اللّواء رحیم صفوی : الحوار الثوری هو الاسمي والامثل فی العالم الاسلامی

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