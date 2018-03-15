اعضاء مجلس الخبراء يجددون الميثاق مع قيم الإمام الخميني (رض)

طهران/15 آذار/مارس/إرنا- زار أعضاء مجلس خبراء القيادة اليوم الخميس، ضريح مفجر الثورة الاسلامية الراحل الإمام الخميني (رضوان الله تعالي عليه)؛ مجددين الميثاق والولاء مع المبادئ السامية لسماحته.

وجاءت زيارة أعضاء مجلس خبراء القيادة لمرقد الإمام الخميني الراحل (رض)، بعد الإنتهاء من إجتماعهم الرابع من الدورة الخامسة خلال العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس 2018) الذي انتهت أعماله باصدار بيان ختامي يوم أمس الأربعاء.
و خلال هذه المراسم وضع أعضاء مجلس خبراء القيادة اكليلا من الزهور علي مرقد مفجر الثورة الإسلامية وقرأوا سورة الفاتحة علي روحه الطاهرة مجددين الميثاق والولاء مع القيم والمبادئ السامية للامام الخميني (رض) والشهداء، وسماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمي السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي).
كما زار أعضاء مجلس خبراء القيادة، مرقد الرئيس الفقيد لمجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله علي أكبر هاشمي رفسنجاني وقرأوا الفاتحة علي روحه.
إنتهي**أ م د/ح ع**



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اعضاء مجلس الخبراء يجددون الميثاق مع قيم الإمام الخميني (رض)

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