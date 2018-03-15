خبير سياسي لبناني : ايران تحارب الارهاب لكونه يشوه سمعة الاسلام

وفي حوار خاص مع مراسل 'ارنا'، لفت الكاتب في جريدة السفير و موقع العهد الاخباري، الي أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج سياسة مزدوجة وهي تسعي لتأمين مصالحها بغض النظرعن المباديء والأخلاق؛ مضيفا ان امريكا تعتبر ايران عدوها الرئيسي في المنطقة لأنها عبر نهجها و سياستها وقدراتها تشكل النقيض للاستكبار الأمريكي الذي يريد التبعية والهيمنة وفرض مصالحه.

وفيما يلي نص الحوار مع الخبير والكاتب الصحفي اللبناني سركيس ابوزيد :

ارنا : برأيكم ما هو دور ايران في مسار مكافحة الإرهاب التكفيري؟

أبو زيد : الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها موقف واضح من عملية الإرهاب ومن تحديد مفهومه، لأنها تميّز ما بين مقاومة الاستكبار والإحتلال 'الإسرائيلي' ومشاريعه التوسعية، وبين من يمارس الإرهاب مستغلاً الدين الإسلامي من أجل مشاريع تهدف لضرب وحدة الاسلام وتخريب العلاقات الايرانية - العربية؛ ومن أجل تدمير القيم الانسانية التي أطلقها الاسلام عبر تقديم صورة خاطئة عنه مما يشوه صورته.

وهذا يخدم مصالح الاستعمار والاستكبار؛ بمعني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حددت بوضوح بين من هو المقاوم ومن هو الإرهابي، وهي تدين وتحارب الإرهاب لأنه يشوه الاسلام ويشوه القضايا المحقة التي تعمل عليها بمحاربة الإستكبار والإحتلال 'الإسرائيلي' ومشاريع الفتنة التي تضعف العالم الاسلامي وتقوض دول هذه المنطقة التي تسعي الولايات المتحدة الأمريكية إلي ضربها واستغلالها وتشويه صورتها.

ارنا : نلاحظ علي الصعيد الأمني بأن الرابح الرئيسي في معضلات المنطقة هي ايران وحلفاؤها في العراق وسوريا، ما هو سبب هذا النجاح وماهو دليل خسارة جبهة المحور المقابل؟

أبو زيد : في هذه المنطقة هناك مواجهة بين مشروعين، الأول مدعوم من الاستكبار و'اسرائيل' والرجعية العربية؛ أما الثاني فهو عبارة عن مجموعة تحالفات لقوي محلية مدعومة من ايران ومتحالفة مع روسيا، يسمي بمحور المقاومة والممانعة.

قوة هذا المحور تعود الي انسجامه و وضوحه وتكاتفه ولأن الاهداف التي يناضل ويكافح من أجلها قائمة علي الاحترام المتبادل وتحديد من هوالارهابي ومن هو المقاوم. بينما نلاحظ في المحور المقابل انتهاج الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة مزدوجة بمعني متناقضة وغير واضحة الأهداف والمعالم؛ هذا من جهة ومن جهة ٍأخري نجد 'اسرائيل' التي لديها مطامع واضحة في العالم العربي وتقوم بضرب الاسلام و المسيحية ومقدساتهم مما يشكل أحياناً وعياً مضاداً لكل هذه الممارسات خاصةً بأنها تسعي لتصفية القضية الفلسطينية وهذا ما يربك ذلك الحلف لوجود بعض القوي داخله والتي لا تقبل تصفية للقضية الفلسطينية. أضف الي ذلك ان هناك ارباك بالعلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية التي تدعي بأنها ضد 'اسرائيل' ولكنها بالواقع تجد نفسها في حلف مع 'اسرائيل' بل وفي حالة تطبيع معها؛ مما يعريها ويفضحها أمام جمهورها العربي والاسلامي الذي تدعي أمامه دفاعها عن فلسطين بينما هي بالواقع تتحالف مع أعدائها الساعين لتصفية قضيتها؛ هذا الارباك يضعف جبهة العدو ولكنه يوفر قوة وتماسك لجبهة المقاومة والممانعة.

ارنا : الولايات المتحدة الأمريكية تدعي محاربتها للارهاب في سوريا والعراق ولكننا نجدها تقدم لداعش المساعدات بل وتحميه, ما سبب هذا التناقض الأمريكي؟

أبو زيد : الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة مزدوجة؛ فهي تسعي لتأمين مصالحها بغض النظرعن المباديء والأخلاق التي لا تقيم لها وزنا؛ً وهي ترفع شعارات مكافحة الارهاب ولكنها تدعم داعش والتنظيمات الارهابية وتوفر لها الممرات الآمنة والدعم والخبرات لأنها تستفيد منها لضرب قوي أخري. فعندما أصبح هناك تواصل بري بين ايران والعراق وسوريا ولبنان أرادت (واشنطن) ان تقطع هذا التواصل لضرب القوة الايرانية المستفيدة منه، وذلك عبر انشاء كيان سياسي من 'داعش' والتنظيمات الارهابية المماثلة لقطع هذا التواصل ولكن عندما ازداد تنظيم داعش قوة وأصبح يرتد عليها ويقوم بأعمال غير منضبطة وغير مفيدة لأمريكا، انقلبت الاخيرة عليه ورفعت شعار ضربه والقضاء عليه كي لا يتمدد أكثر فتدخلت ميدانياً وبشكل ٍمباشر بالرغم من اعلانها سابقاً عدم تدخلها عسكرياً علي الأرض فاذا بها تقيم عددا كبيرا من القواعد العسكرية في سوريا وهي تحتل مباشرةً حوالي 25 بالمئة من الأراضي السورية بسبب عدم استطاعتها توفير بديل عن داعش.

من هنا نلاحظ بأن امريكا تدعم أحياناً هذه التنظيمات وأحياناً اخري ترفع شعار مكافحتها وذلك حسب مصالحها وحسب أهواءها.

ارنا : ما هي جذور الادعاء الأمريكي القائل بأن ايران تشكل الخطر الأكبر في المنطقة بعد هزيمة داعش؟

أبو زيد : اعتبر أن هذا أمر طبيعي لأن ايران واضحة في مواقفها من الاستكبار العالمي وهي تعتبر أن أمريكا وحلفاءها في المنطقة يشكلون خطراً ليس علي ايران فقط بل علي الاسلام وعلي القضية الفلسطينية والقضايا العربية المحقة.

كما أن ايران تملك نهجاً مستقلاً وهذه الاستقلالية تزعج أمريكا لأنها تريد أن تكون تابعة لسياستها كما كانت في عهد الشاه وكما هو الحال في قسم كبير من الدول العربية؛ بالاضافة لامتلاك ايران برامج علمية متقدمة ومتطورة من حيث انتاج السلاح وعلوم الطب والفلك من خارج المنظومة الأمريكية.

هذه القدرة أزعجت الولايات المتحدة الأمريكية فنراها تحاصر ايران عبر العقوبات لمنعها من امتلاك القدرات العلمية؛ و ما يزعجها ليس السلاح النووي بحد ذاته بقدر ما لهذه القدرة العلمية التي توصلت اليها ايران بالاستفادة من علم الذرة وتطويره في الأمور السلمية كما العسكرية.

لكل هذه الأسباب تعتبر أمريكا أن ايران هي عدوها الرئيسي في المنطقة لأنها عبر نهجها و سياستها وقدراتها تشكل النقيض للاستكبار الأمريكي الذي يريد التبعية والهيمنة وفرض مصالحه.

ارنا : ما هي الأولوية الرئيسية لمحور المقاومة؟

أبو زيد : لدي محور المقاومة هدف أساسي هو فلسطين, وهو يسعي لأن تعود الي أهلها؛ ولكن الاستكبار العالمي بتحالفه مع الصهيونية يسعي إلي إلهاء هذا المحور بخلافات جانبية وبإغراق هذه المنطقة بمشاريع تقسيم وباثارة الفتن من أجل تأمين وتوفير الأمن لـ 'اسرائيل' ولتصفية القضية الفلسطينية وفرض الهيمنة 'الاسرائيلية' الأمريكية علي المنطقة؛ لذلك تتمثل الأولوية الرئيسية لمحور المقاومة في ضرب القوي التي تشكل أدوات لهذا المشروع والتي تعيق توحيد الامكانات والقدرات لمواجهة 'اسرائيل' المحتلة.

ارنا : ما هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه المقاومة؟

أبو زيد : هناك عدة تحديات والتحدي الأساسي هو هذا الحلف الجهنمي الذي بدأ يتكوّن بين الاستكبار الأمريكي والصهيوني والرجعية العربية؛ مما يثير فتنة داخل العالم العربي والاسلامي.

هناك محاولات يقوم بها هذا المحور من أجل فرض عقوبات لمنع التطور العلمي والتنمية وإلهاء جبهة المقاومة عن عملية التطور والتقدم بحروب الفتنة والتقسيم. لذلك تسعي جبهة المقاومة دائماً إلي توحيد صفوفها وأن تبقي أولوياتها واضحة وأن تسعي لفضح هذا المخطط لتكسب تعاطف الشعوب لجانبها عبر الوعي والاعلام وعبر مقاومة جبهة الشرّ لكي تتمكن من تشكيل قوة تستطيع عبرها استرداد الحقوق العربية والاسلامية وتحقيق مشاركة علي المستوي العالمي، لأن الولايات المتحدة الامريكية تسعي إلي إلغاء هذا المحور وإبعاد القوي الحية في هذه المنطقة عن المشاركة وعن النمو والتطور وعن بناء الدولة القادرة والفاعلة.

ارنا : في ظل هذا التصعيد بين دول المنطقة, هل هناك أمل للحل السلمي؟

أبو زيد : كل مشاريع التسوية في فلسطين باءت بالفشل لأن الصراع الفعلي هو صراع وجود؛ إما أن تكون فلسطين لأهلها وإما أن تكون لـ 'اسرائيل' ولأعداء العرب والاسلام؛ لذلك لا توجد تسوية دائمة وفاعلة إلا بعودة الحق لأصحابه. ولكن يتسم هذا الصراع بالعنف وأحياناً بطابع المقاومة وأحياناً أخري بالثقافة والعلم والتطور والتقدم؛ وقد تضطر جبهة المقاومة بالقبول بهدنة مرحلية وتراجع تكتيكي للتقدم بظروف أفضل. وهذا يعود لطبيعة الصراع وظروف المواجهة وموازين القوي. ولكن من ناحية أهداف الصراع أثق بأن المقاومة هي متمسكة بالبقاء جبهة موحدة ضد الاستكبارالـ 'اسرائيلي' وضد كل مشاريع التخلف والتبعية التي تمارسها بعض الأنظمة العربية وقوي التكفير الساعية لتفتيت المنطقة.

انتهي**2054/ ح ع **

