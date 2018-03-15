الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

طهران / 15 اذار /مارس /ارنا-
اعلن وزیر النفط الایرانی بیجن زنكنة استعداد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لمقایضة النفط العراقی.

وقال زنكنة فی تصریح للصحفیین امس الاربعاء، علي هامش الاتفاق الموقع مع روسیا، ان الانشطة العملانیة واللوجیستیة وتوفیر الشاحنات لمقایضة نفط شمال العراق عن طریق ایران جاریة حالیا ومتي ما اعلنوا هم استعدادهم فاننا مستعدون ایضا.
وبشان كیفیة نقل الاثمان المتعلقة بالاتفاق مع روسیا قال، لا مشكلة بشان نقل الاموال المتعلقة بالاتفاق حیث یتولي الطرف الخارجی عملیة النقل بنفسه.
واوضح انه الي جانب الشركات الروسیة نجری محادثات مع شركات اخري لتطویر حقول النفط فی البلاد.
وحول مشروع خفض انتاج الدول المصدرة للنفط 'اوبك' قال وزیر النفط الایرانی، ان روسیا لم تتفق لخفض النفط للعام كله كما ان اوبك یمكنها تغییر رایها لكننی استبعد ان تجری هذا التغییر.
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وزیر النفط الایرانی

العراق

مقایضة النفط

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الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقی

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