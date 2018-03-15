ايران وتركيا تؤكدان علي تنمية التعاون الدفاعي المشترك

انقرة / 15 اذار /مارس /ارنا-
اكد مساعد وزير الدفاع الايراني العميد محمد احدي ونائب رئيس الاركان العامة للجيش التركي الفريق اوميت دوندار، علي تعزيز وتنمية التعاون الدفاعي المشترك بين طهران وانقرة.

وفي اللقاء الذي جري في انقرة الاربعاء، دعا الجانبان لصون وحدة الاراضي واحترام السيادة الوطنية للدول في المنطقة.
وبحث الجانبان بشان التعاون الثنائي والتطورات الاقليمية، واعتبرا التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين بانه من شانه ترسيخ العلاقات الثنائية وفي سياق صون الامن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وكان مساعد وزير الدفاع الايراني قد التقي نظيره التركي وسلمه دعوة من وزير الدفاع العميد امير حاتمي لنظيره التركي نور الدين جانيكلي لزيارة طهران.
وخلال الزيارة ايضا التقي العميد احدي والوفد المرافق له مساعد ومستشار الصناعات الدفاعية التركية كما تفقد عددا من الوحدات في جال انتاج الصناعات الدفاعية.
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ايران وتركيا

العميد احدي والفريق دوندار

التعاون الدفاعي

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ايران وتركيا تؤكدان علي تنمية التعاون الدفاعي المشترك

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