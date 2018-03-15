تعاون رباعي بين ايران واذربيجان وتركيا وجورجيا لتعزيز الامن بالمنطقة

باكو / 15 اذار /مارس/ ارنا-
يجتمع وزراء خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان وتركيا وجورجيا في باكو اليوم الخميس للبحث في تعزيز الامن والسلام في المنطقة وتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي فيما بين هذه الدول.

وافادت وزارة الخارجية الاذربيجانية في بيان اصدرته الاربعاء ان هذا الاجتماع يعقد الخميس 15 اذار /مارس بمشاركة وزراء الخارجية؛ الاذربيجاني المار محمد يار اوف والتركي مولود جاويش اوغلو والايراني محمد جواد ظريف ومساعد رئيس الوزراء وزير الخارجية الجورجي ميخائيل جانيل ديز.
وتعقد في البداية اجتماعات ثنائية وثلاثية بصورة منفصلة ومن ثم يعقد الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية الدول المذكورة للبحث في التعاون لتعزيز الامن والسلام والاستقرار في المنطقة والتعاون الاقتصادي والنقل والطاقة والسياحة والثقافة والقضايا الاخري ذات الاهتمام المشترك.
وكان اجتماع ثلاثي قد عقد في باكو بين وزراء خارجية جورجيا وتركيا وجمهورية اذربيجان في 6 كانون الاول / ديسمبر 2017 واجتماع ثلاثي اخر بين وزراء خارجية ايران وتركيا وجمهورية اذربيجان في 20 ديسمبر 2017 .
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سياسي

ايران وتركيا وجوجريا وجمهورية اذربيجان

اجتماع باكو

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تعاون رباعي بين ايران واذربيجان وتركيا وجورجيا لتعزيز الامن بالمنطقة

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