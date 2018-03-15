العبادي : الطائفية والعنصرية تمثلان اكبر الاخطار علي العراق

بغداد / 15 اذار / مارس / ارنا - اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، علي انه ينبغي نبذ ومحاربة الطائفية والعنصرية، لانهما تمثلان اكبر الاخطار المحدقة بالعراق .

وقال العبادي، الذي وصل الاربعاء الي مدينة الموصل، في كلمة له بالمؤتمر الموسع لاشاعة اجواء التعايش السلمي بين اهالي سهل نينوي، 'اننا مثلما حققنا الانتصار علي عصابات داعش الارهابية بتوحدنا سنحقق الانتصار في البناء والإعمار، وان الاجتماع في سهل نينوي يمثل نجاحا وانتصارا'. مشيرا الي 'ان اهالي نينوي يقفون حاليا ويتوحدون لإعمار محافظتهم وافشال مخططات تمزيق مجتمع مدينتهم' .
واضاف رئيس الوزراء العراقي قائلا 'ان العراق أصبح أكثر قوة والتحاماً، وان العراقيين ومن جميع المحافظات قدموا التضحيات من اجل تحرير هذه الارض الطيبة واثبتوا قوة ارادتهم، وبالتالي حققنا الانتصار علي داعش' .
وأوضح العبادي، 'ان عملية الاستقرار والإعمار في الساحل الايسر بدأت بالرغم من ان المعارك ضد عصابات داعش كانت في الجانب الايمن، وان العالم توقع ان العراق انتهي بعد احتلال داعش لعدد من المحافظات، ولكننا اثبتنا اننا باقون والعراق بخير والعالم اصبح يفتخر ويشيد بما حققه العراقيون' .
وكانت مدينة الموصل التي تمثل مركز محافظة نينوي، ومناطق اخري من المحافظة، قد احتلت من قبل عصابات داعش الارهابية في العاشر من شهر حزيران - يونيو من عام 2014، وفي بداية شهر كانون الاول - ديسمبر من عام 2017، أي بعد ثلاثة اعوام ونصف تم تحريرها بالكامل، من قبل قوات الجيش والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والحشد العشائري .
وتعد محافظة نينوي ثاني اكبر محافظات العراق بعد العاصمة بغداد، اذ يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، وتمتاز يتنوع نسيجها الاجتماعي، قوميا ومذهبيا ودينيا وطائفيا وعشائريا، حيث يقطنها المسلمون والمسيحيون والايزيديون، والشيعة والسنة، والعرب والاكراد والتركمان والشبك .
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العبادي : الطائفية والعنصرية تمثلان اكبر الاخطار علي العراق

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