دار الافتاء العراقية: ايران اعطت المال والدماء من اجل تحرير المحافظات السنية في العراق

وقال الشيخ البياتي في حوار خاص مع (ارنا) 'اقول وبالله التوفيق اخذا بقول الباري عزوجل (وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان) وحديث الرسول (ص) ان (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) وقال الباري عزوجل في محكم كتابه (الا جزاء الاحسان الا الاحسان)' .

واضاف 'من هذه المنطلقات اقول، ان ماقامت به الجمهوريه الاسلاميه وعلي راسها القائد المفدي السيد الخامنئي (حفظه الله) هو أمر عظيم من خلال وقوفها الي جانب العراق في حربه ضد الارهاب ومساعدتها للعراق حكومة وشعبا وجيشا وقوات امنيه وكذلك المجاهدين الابطال من المقاومه الاسلاميه ومده بانواع كثيره من المساعدات منها الاسلحه ومنها الرجال وقد استشهد علي ارض العراق من خيره رجال المقاومه الاسلاميه ومنهم من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه' .

وتابع الشيخ البياتي 'نقول للجمهورية الاسلامية الايرانية ولقيادتها الجليلة وباعتراف، يا اهل الفضل اننا في دار الافتاء العراقيه نجل ونحترم هذه الوقفات العظيمة للجمهوريه الاسلاميه في العراق وكان لها دور عظيم في التخطيط والقياده' .

وشدد قائلا 'اننا لنقول دائما وابدا ان الفضل عظيم لاهل الفضل لانهم هم الذين جاهدوا باموالهم وانفسهم و اعطوا الدماء الزكيه الطاهره في سبيل تحرير المحافظات السنيه بالتحديد وعلي الوجه الاكمل وجعلوها افضل طاهره بعد تحريرها من دنس الدواعش، ونسال الله تعالي ان يرحم الشهداء وان يشافي الجرحي ويعيد النازحين الي ديارهم و اهلهم والي اراضيهم و الي محافظاتهم وبيوتهم' .

واشار الي 'اننا اخوة في الايمان و اخوة في الدين والباري عز و جل قال (انما المؤمنون اخوة) الامه العربيه والامه الاسلاميه تتعرض اليوم لمؤامرات شتي وهذه المؤامرات هي صهيونيه - امريكيه وهي معروفه وقد اعلنت مرارا وتكرارا' واضاف ان 'موقف الجمهوريه الاسلاميه الايرانية في مواجهة الارهاب وبالتحديد في لبنان وسوريا والعراق كان موقفا اسلاميا غيورا ومشرفا، ومازال هذا الموقف الغيور مستمرا فالان يجري بفضل الباري عزوجل تحرير الغوطه الشرقيه من براثن الارهابيين الذين باعوا انفسهم وضمائرهم الي الاجنبي وكانوا اصحاب اليد الطولي في تحقيق احلام الصهاينه و الامريكان المجرمين' .

واستطرد الناطق الرسمي باسم دار الافتاء العراقية 'هيهات، هيهات، فسوريا ستبقي ارضا عربيه و اسلاميه وتصدح فيها حناجر المقاومه الاسلاميه بتكبيراتهم وسيبقي شعار الله اكبر مسموعا في لبنان وفي سوريا العظيمه، سوريا المجد، سوريا العطاء والعزه والشموخ بقياده قائدها بشار الاسد وقياده الجيش العربي السوري والفصائل المتجحفلة معهم من المقاومه الاسلاميه التي تنعم بفضل الباري عزوجل بروح اسلاميه عظيمه تمكنهم من ان يقفوا وقفة رجل واحد ويعملون علي تحرير الارض وصيانه العرض علي الاراضي السوريه و الاراضي اللبنانيه' .

ولفت 'اننا نري من هذا الدور الذي قامت وتقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية امرا عظيما في ارساء قواعد مواجهه الارهاب، لاسيما وان الارهاب هو شر يعم المنطقه و العياذ بالله، ونحن مع كل القوي الخيرة التي ارادت للامه العربيه و الاسلاميه خيرا لاسيما الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في موقفها الذي سوف يعد باذن الله تبارك وتعالي اكبر الجهود التي بذلت وتبذل لارساء الامن والاستقرار في المنطقه' .

مؤكدا علي ان 'هذا لايكون الا بمقابله هؤلاء الارهابيين ومواجهتهم بما يستحقونه من مواجهه وكانت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بفضل الباري عزوجل وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي (حفظه الله) وبسواعد ابطال المقاومه الاسلاميه سنكون باذن الله قادرين علي رد الارهاب الي اصله وقلعه في مهده، وتكون الاراضي العربيه والاسلامية محررة باذن الله وخاصه سوريا ولبنان فهي اراضي مواجهه للكيان الصهيوني والكيان الصهيوني هو من يصدر الارهاب الي الوطن العربي و الامة الاسلامية، يريدون النيل منها ولكن هيهات هيهات ان يكون هذا، ما دام هناك مقاومه شريفة يدعو اليها قاده المسلمين دعمائمهم الشريفه المباركه وعلي رؤوسهم تيجان النبوه تيجان لا اله الا الله محمد رسول الله' .

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