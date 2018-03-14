وزارة الأمن الايرانية تفند الانباء بشأن تعيين حاملي الجنسية المزدوجة في المناصب القيادية

وجاء في بيان وزارة الامن، أنه تبعاً للتصريحات وبعض المواضيع المتداولة عبر وسائل الاعلام حول تعيين اشخاص من حملة الجنسية المزدوجة في المناصب الحكومية، فإن الوزارة وحسب مسؤولياتها ومهامها الخاصة قامت بمتابعة جادة لموضوع تحديد الاشخاص الذين يحتمل ان يحملون جنسية مزدوجة، وقد تم من خلال عمليات تحقيق استخبارية تحديد بعض الاشخاص من حاملي الجنسية المزدوجة الذين كانوا قد تقدموا بطلب للتعيين في مناصب حكومية؛ حيث تم رفض تعيينهم.

وأضاف هذا البيان، أنّ الوزارة ومن خلال التقارير المرسلة الي الجهات المعنية وخاصة رئيس مجلس الشوري الاسلامي ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية، وايضا لجنة التحقيق في مجلس الشوري الاسلامي والنيابة العامة، تفند تماماً الانباء بشأن تعيين أمثال هؤلاء في المناصب القيادية.

وتابع البيان انه بالاضافة الي ذلك هناك ايضا بعض الاشخاص الذين كانوا قد عيّنوا في مناصب قيادية او عقب تعيينهم اقدموا علي استصدار جنسية (اخري) حيث تمت اقالتهم من هذه المناصب وذلك عقب تحديد الهوية والابلاغ الصريح والحاسم ومتابعة وزارة الامن وبالتعاون مع الرؤساء المحترمين لتلك المؤسسات.

إنتهي** ع ج/ح ع**

