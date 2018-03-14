زنجنه : الاتفاق النفطی الاول مع روسیا سیدر علی البلاد أرباحا بقیمة 4 ملیارات دولار

وخلال حفل توقیع هذا العقد مساء الیوم الأربعاء، لفت وزیر النفط الي انّه للمرة الاولی یتم توقیع عقد بشأن تنمیة حقل نفطی ایرانی مع شركة روسیة؛ مبینا ان ایران كانت تشتری فی وقت سابق خدمات شركات النفط الروسیة فحسب؛ إنما هذه المرة دخلت شركة من القطاع الخاص الروسی فی عملیة تنقیب واستخراج النفط الایرانی وتنمیة حقول البلاد.

الي ذلك اعرب زنغنه عن تقدیره لمجلس الشوری الاسلامی علي دعمه للمشاریع النفطیة، متطلعا الي مزید من مساهمة الشركات الایرانیة فی مجال إستخراج وتنمیة حقول النفط وذلك عبر ابرام عقود مماثلة.

إنتهی** ع ج/ ح ع**

