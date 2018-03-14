بروجردي : علينا أن نخصص الحصة الأكبر من نشاطاتنا بدول الجوار

طهران/14 آذار/مارس/إرنا- قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'سيد حسين نقوي حسيني'، نقلا عن رئيس اللجنة النيابية 'علاء الدين بروجردي' قوله، انه ينبغي علي الجمهورية الاسلامية ان تخصص الحصة الاكبر من تركيزها الي بلدان الجوار.

جاء ذلك في تصريح ادلي به نقوي حسيني لمراسل 'إرنا'، حول الإجتماع الطارئ للجنة الأمن القومي النيابية الذي عقد اليوم الأربعاء، لاستعراض اهمية العلاقات بين ايران والدول الغربية وخاصة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وايضا الحدث الاخير في لندن؛ وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي، وايضا مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية غلامرضا انصاري، الي جانب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علاء الدين بروجردي.
واشار نقوي حسيني الي ان بروجردي اكد خلال الاجتماع بضرورة توظيف كافة الفرص علي صعيد السياسة الخارجية وعدم تسويفها ليتم اتخاذ مواقف في الوقت المناسب.
واردف ان رئيس لجنة الامن القومي النيابية، اذ تطرق الي اهمية العلاقات الايرانية؛ اكد ان الرؤية الي الشرق يجب ان تتخذ مكانة مرموقة في نطاق السياسة الخارجية للبلاد.
كما اشار المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الي تصريحات مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية 'غلامرضا انصاري'؛ مبينا ان الاخير لفت في هذا الإجتماع الي 'ان التجربة المكتسبة علي مر التاريخ تؤكد علينا تكريس القسم الرئيس من نشاطاتنا لدول الجوار'؛ مضيفا ان البلد الذي تحدوه 10 بلدان مجاورة عليه أن يبذل المزيد من الجهود لتعزيز علاقاته مع جيرانه.
ولفت مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الي القول ان جميع الدول بما يشمل الغرب والشرق ودول الجوار تجمعها علاقات مع ايران وترغب في التعاون معها.
وأضاف أنصاري، انه توجد رغبة ثنائية لدي إيران والأوروبيين للتعاون؛ وبعض هذه البلدان خصصت خطوط ائتمان جيدة للبلاد، كما ان بعض المصارف الأوروبية علي صعيد أوروبا الغربية والشرقية تقيم حاليا تعاونا مع الجمهورية الاسلامية.
انتهي**أ م د/ ح ع**



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