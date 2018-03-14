ظريف : أميركا ترسل ما يزيد عن نصف صادراتها للسلاح إلي منطقتنا

طهران/14 آذار/مارس/إرنا- قال وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' في تغريدة له علي حسابه الشخصي في موقع تويتر، ان 'أميركا ترسل ما يزيد عن نصف صادراتها من السلاح إلي منطقتنا'.

وأضاف ظريف، 'ان معظم هذه الأسلحة تقع بيد قادة عديمي الخبرة ومغامرين قد تورطوا في إرتكاب جرائم حرب؛ وذلك وسط استمرار اتهام إيران بأنها مصدر لإنعدام الاستقرار؛ ومن المثير للإنتباه هو أن الحقائق تشكل أكبر عدو للديماغوجية والغوغائية'.
إنتهي**أ م د/ح ع**



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ظريف : أميركا ترسل ما يزيد عن نصف صادراتها للسلاح إلي منطقتنا

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