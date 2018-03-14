ظريف : أميركا ترسل ما يزيد عن نصف صادراتها للسلاح إلي منطقتنا

وأضاف ظريف، 'ان معظم هذه الأسلحة تقع بيد قادة عديمي الخبرة ومغامرين قد تورطوا في إرتكاب جرائم حرب؛ وذلك وسط استمرار اتهام إيران بأنها مصدر لإنعدام الاستقرار؛ ومن المثير للإنتباه هو أن الحقائق تشكل أكبر عدو للديماغوجية والغوغائية'.

إنتهي**أ م د/ح ع**

