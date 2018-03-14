فی معرض تعلیقه علي تحركات الزمر المزیفة؛

المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامیة : العدو لن یحقق ایّا من اهدافه ضدنا

طهران / 14 اذار / مارس / ارنا – قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامیة 'العمید رمضان شریف' ان الاعداء یقفون الیوم علي بعد الكیلومترات من حدود البلاد؛ مضیفا لقد بلغ بهم الحدّ ان یتشبثوا بفرق خاویة وعدیمة الهویة كزمرة 'الدراویش' والفرق البریطانیة ولیدة 'الشیرازیون' لاستهداف الجمهوریة الاسلامیة؛ لكنهم لن یحققوا ایا من مخططاتهم.

وفی كلمة له خلال مراسم وطنیة للاحتفاء بشهداء فترة الدفاع المقدس، اكد العمید شریف ان العدو جنّد علي مدي العقود الاربعة الماضیة كافة الطاقات ولم یدّخر ای مخطط فی استهداف الثورة ونظام الجمهوریة الاسلامیة والبلاد، لكنه لم یتمكن من تحقیق ای من اهدافه.
واردف قائلا، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تحولت الیوم الي مرسي آمن فی المنطقة بینما بدا العدو یتراجع خطوة بعد خطوة؛ منوها بتضحیات الشهداء المدافعین عن المراقد المقدسة فی كل من سوریا والعراق الذین سطّروا البطولات والملاحم علي غرار شهداء الدفاع المقدس فی ساحات القتال ضد داعش الارهابی واجبروا العدو علي التراجع.
وفیما نوّه الي مسیرة التقدم الشاملة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، قال المتحدث باسم الحرس الثوری ان الثورة الاسلامیة القوّیة ارغمت الاعداء علي الرضوخ وقد بات هؤلاء عاجزین عن القیام بأی اجراء ضد البلاد.
انتهي ** ح ع



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رمضان شریف

الدراویش

الشیرازیون

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المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامیة : العدو لن یحقق ایّا من اهدافه ضدنا

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