لجنة الأمن القومی النیابیة :عراقجی یحذر المجتمع الدولی من فشل الإتفاق النووی

طهران/14 آذار/مارس/إرنا- قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی 'سید حسین نقوی حسینی'، نقلا عن مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة 'سید عباس عراقجی' قوله فی اجتماع اللجنة، 'اذا لم یفلح الأوروبییون بإبقاء أمیركا فی الإتفاق النووی، إیران أیضا ستنسحب من هذا الإتفاق، وعلیه فإن الدول یجب ان تكون مستعدة لتواجه اقتصادا من دون الاتفاق النووی.

واضاف نقوی حسینی الیوم الأربعاء فی تصریح لمراسل إرنا، حول الإجتماع الطارئ للجنة الأمن القومی النیابیة الذی عقد الیوم الأربعاء، بحضور مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة سید عباس عراقجی، وایضا مساعد وزیر الخارجیة للشؤون الاقتصادیة غلامرضا انصاری، الي جانب رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی علاء الدین بروجردی، قائلا ان عراقجی لفت فی هذا الاجتماع الي ان 'التحدیات الرئیسیة الراهنة هی عبارة عن الإتفاق النووی وطریقة تعاطی الغربیین مع هذا الإتفاق'.
وتابع عراقجی، انه سیكون لدینا عدة سیناریوهات بهذا الشأن؛ الأول هو إنسحاب أمیركا من الإتفاق النووی وهو السیناریو الأكثر احتمالا من غیره؛ ففی هذه الحال سیكون لدینا خیاران؛ إما الاستمرار بالالتزام بالإتفاق النووی من دون الولایات المتحدة وإما إنسحاب إیران من الإتفاق النووی وإلغاؤه .
وأكد انه 'اذا انسحبت أمیركا من الإتفاق النووی، ستنسحب إیران منه أیضا' مصرحا، 'اننا قد أعلنا فی ما سبق الي أوروبا انه اذا لم تتمكن من إبقاء إمیركا فی الإتفاق النووی، ستخرج إیران أیضا من هذا الإتفاق، وعلیه فإن الدول یجب ان تكون مستعدة لتواجه اقتصادا من دون الاتفاق النووی'.
وقال مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة، ان المجتمع الدولی الیوم یعترف بالجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بوصفها لاعبا فاعلا علي الساحتین الدولیة والإقلیمیة وان البلدان الأوروبیة ولا سیما الدول الأوروبیة الثلاث المشاركة فی الإتفاق النووی أبدت الكثیر من المساعی فی سبیل إبقاء ترامب والولایات المتحدة فی هذا الإتفاق والحفاظ علیه لكن مساعیهم لم تكن مجدیة لحد الآن.
وتابع عراقجی، ان الذریعة التی یتشبث بها ترامب هی انه لماذا القواعد والمقار العسكریة الإیرانیة لیست فی متناول الولایات المتحدة؛ كما یطرح ذریعة اخري وهی ان الفترة المحددة فی إطار الإتفاق النووی قصیرة جدا؛ وانهم یعتقدون بان 'إیران وعقب هذه الفترة التی تستمر لنحو عشرة سنوات ستكون قادرة حتي علي تسلیح الدول الأخري'.
وأكد عراقجی، ان الانطباع المتبلور لدي الأمیركان هو ان ایران بعد إبرام الإتفاق النووی أصبحت أقوي بكثیر من السابق وان تواجدها فی المنطقة أصبح أكثر فاعلیة وإقتدارا وان الأمیركان والغربیین لا یستطیعون أن یجابهوا إیران بصورة أساسیة وفق الإتفاق النووی.
ووبحسب نقوی حسینی فقد أشار المساعد السیاسی لوزیر الخارجیة، الي انه 'حتي لو تم الحفاظ علي الإتفاق النووی، فإن الأمیركیین سیواصلون جهودهم لفرض القیود علي إیران ومجابهتها'؛ مؤكدا ان أوروبا تسیر علي حافة الهاویة عبر إتباعها لنهج ترامب حیث انها ستفقد إیران.
إنتهي**أ م د/ ح ع**



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لجنة الأمن القومی النیابیة :عراقجی یحذر المجتمع الدولی من فشل الإتفاق النووی

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